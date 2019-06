El impactante momento en el que un crucero choca contra un barco turístico en Venecia

Un crucero de la compañía MSC colisionó hoy con un barco turístico en el puerto de la ciudad italiana de Venecia (nordeste) y cuatro personas fueron hospitalizadas aunque sin revestir gravedad, según informan los medios locales. El incidente se produjo en el canal de la Giudeca, cuando el enorme crucero al parecer perdió el control y se precipitó hacia el muro del puerto san Basilio, chocando y dañándolo, cuando se encontraba en fase de atraque. Después, mientras sonaba su sirena, golpeó la popa de una embarcación turística de tipo fluvial que se encontraba amarrada en ese mismo muelle, informan los bomberos.

Solo han resultado heridos leves cuatro personas (EFE).

En las imágenes difundidas por las redes sociales puede verse a numerosas personas corriendo por el muelle, donde quedó estacionado el enorme crucero tras la colisión. Ahora se investigan las causas del incidente, que podría deberse a un problema en el motor del crucero. El choque ha reabierto el debate sobre la presencia de las grandes naves en la Ciudad de los Canales, un tema recurrente y por el que los vecinos venecianos y las asociaciones ecologistas luchan desde hace años por prohibir su entrada.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, aseguró que el incidente "demuestra que las grandes naves no deben pasar por la Giudecca" y aseguró que está cerca una solución para proteger la ciudad "tras muchos años de inercia" política. El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, reprochó que desde hace 8 años los venecianos piden que los grandes cruceros turísticos no pasen por el canal de la Giudecca y pidió la apertura "inmediata" del canal alternativo para tráfico marítimo Vittorio Emanuele.

"He hablado con el ministro Toninelli, le he actualizado sobre la situación y está buscando soluciones que ahora esperamos. Ahora debemos hacer que las naves no pasen más por delante de la plaza de San Marcos", defendió el regidor. También el ministro de Cultura, Alberto Bonisoli, aludió a este hecho que afectó a una de las joyas turísticas de Italia y patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: "Este incidente es la enésima confirmación de que las grandes naves no deben pasar" por Venecia, afirmó.