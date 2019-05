Un trabajador muerto y 15 heridos por una fuga de amoniaco en Tarragona

El accidente en una empresa del Polígon Nord de Tarragona en La Pobla de Mafumet por un escape de amoníaco ha causado la muerte de un trabajador, un herido crítico y otros 14 leves, ha informado este viernes Protección Civil de la Generalitat. El herido crítico ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que otro trabajador herido leve ha sido evacuado al Joan XXIII de Tarragona, y el resto han sido atendidos 'in situ', según datos del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), que ha activado nueve ambulancias, dos helicópteros medicalizados, unidades de servicios especializados y el equipo de psicólogos.

Los equipos de emergencias, en el exterior de la fábrica Carburos Metálicos, donde se ha producido el escape (EFE)

La fuga ha ocurrido en uno de los tanques situados en el exterior de la planta industrial, donde, al parecer, a consecuencia del vertido de amoniaco se han desprendido vapores tóxicos que han generado un pequeña deflagración en la que han resultado heridos dos trabajadores de la fábrica.

El accidente ha obligado a evacuar a los trabajadores de la fábrica Carburos Metálicos, mientras que los operarios del resto de las industrias del Polígono Norte de Tarragona han sido confinados en los edificios, igual que los vecinos que viven en las zonas más cercanas al lugar del accidente.

Protección Civil ha recomendado no acercarse a la zona afectada, aunque los técnicos del equipo de Control Ambiental de la Generalitat han descartado presencia de amoniaco en el aire, fuera del recinto de la fábrica, por lo que la fuga no implica riesgo alguno para los vecinos de las proximidades. Por ese motivo, no es necesario el confinamiento de los vecinos de Tarragona ni de las poblaciones cercanas al Polígono Norte de la ciudad.

En el mapa, el Polígono Norte de Tarragona, en el que se encuentra la fábrica en la que se ha producido la fuga de amoníaco (Europa Press)

La primera intervención para controlar la fuga la han llevado a cabo bomberos del Parque Químico Norte de Tarragona, a los que se han sumado después cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y nueve de los Mossos d'Esquadra, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El incidente obligó a Protección Civil a activar la fase de emergencia del plan de protección ante accidentes químicos Plaseqta, pero se rebajó a las 10.35 al constatar que no había afectación exterior. Posteriormente, a las 11.30, se desactivó del todo, después de que el escape se hubiera parado. Según informaciones preliminares, la fuga ha sido de entre 500 litros y 600 litros de amoníaco de un tanque con capacidad de 20.000 litros, que contenía 800.