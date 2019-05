'Mujeres en la Historia': Un amor en España y otro en el Nuevo Mundo

Como les conté en mi anterior entrega, no todas las cartas enviadas por los indianos a sus esposas destilaban un puro y sincero amor conyugal o, al menos, no era sólo eso lo que incluían. Las había también desesperadas, rogando que viajaran a reunirse con ellos en el Nuevo Mundo o pagarían ellos las consecuencias. ¿Cuáles eran esos temores que les amenazaban? Las sospechas de bigamia que se cernían sobre algunos y las condenas que se cernían sobre ellos al ser hombres casados y no hacer vida marital con sus legítimas esposas.

Fragmento del famoso Lienzo de Tlaxcala, donde se representa a doña Marina junto a Hernán Cortés.

Desde aquél "cásense españoles con indias e indias con españoles" de la reina Isabel la Católica, habían sido muchos los que así lo habían hecho. Hombres solteros o viudos que encontraban pareja en las nuevas tierras y formaban familia allí. Previamente bautizadas, nunca tuvieron problemas para desposarse con indias e incluso se veía con buenos ojos, pues era una ocasión perfecta para evangelizarlas e ir cristianizando aquél continente. El problema venía cuando el hombre era casado, había dejado a su esposa en Castilla hace años y se desposaba con otra mujer o se amancebaba con ella.

Religiosos y autoridades civiles trataron de frenar dichas prácticas, pues suponían un grave pecado y no dejaban en buen lugar a la Monarquía Católica Hispana. Así, ya en tiempos del emperador Carlos y posteriormente en los del reinado de Felipe II, las instrucciones dadas a virreyes, gobernadores, corregidores, obispos... eran claras al respecto. Ante los numerosos casos de este tipo –bigamia, poligamia y amancebamiento- que se producían en las Indias, el emperador Carlos llegó a prohibir en la temprana fecha de 1530 que hombres casados se embarcaran hacia el Nuevo Mundo sin llevar consigo a esposa y familia. Sólo se hacía una excepción con los mercaderes, limitándose su estancia a dos o tres años. En cuanto a los que ya estaban allí sin sus mujeres, se les daba un plazo para que ellas viajaran y formaran juntos un hogar cristiano en América o, de lo contrario, deberían regresar a España. Si así no lo hacían, se exponían a diversas multas e incluso la cárcel. Se conservan cartas en las que se manifiesta la angustia de algunos hombres por verse en una situación muy comprometida al incumplir con las instrucciones emanadas de las autoridades sobre este tema. Es el caso de Juan Díaz Pacheco, quien así escribía a su mujer desde México el 30 de abril de 1586...

RELACIONADO: Malinalli, doña Marina, Malintzin, la Malinche... mucho más que la amante de Hernán Cortés

"Determinado estuve de ir a España por vos, y prendiéronme por casado, y me tuvieron preso y con mucha vejación y, vístome en la cárcel, hombres que me debían mi hacienda se me fueron con ella, y yo, por no perderlo todo, deposité lo demás que me quedaba, y víneme a México, y procuré licencia para quedarme, porque me vi perdido, y no pude hacer otra cosa. Ruégoos, hermana de mi alma, por amor de Dios que no se os ponga nada por delante, sino que vengáis, porque todo mi remedio y el vuestro está en venir vos, y donde no quisiéredes venir, haced cuenta que no me visteis en toda vuestra vida".

En la inmensa y lejana América Hispana, un castellano podía iniciar una nueva vida e incluso adoptar una identidad diferente o conservar la misma que ya tenía pero ocultando algunos aspectos de su pasado, incluido el referente a su estado civil real. Así, muchos huyeron de un matrimonio de conveniencia en Castilla contraído hace años y otros, simplemente, decidieron olvidar a su primera esposa al formar con otra mujer una nueva familia en aquél lugar tan exótico y lejano donde ya viviría para siempre.

RELACIONADO: Más capítulos de la serie 'Mujeres en la Historia'

Mientras, las autoridades trataban de frenar la vida licenciosa que llevaban muchos de aquellos hombres en las Indias, donde abundaban las relaciones extramaritales, con indias o, en algunos casos, con españolas. Seguro que recuerdan como el propio gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, se vio obligado a mandar a buscar a su legítima y olvidada esposa, Marina Ortiz de Gaete, cesando su relación adúltera con la viuda Inés Suárez. Se lo conté hace poco en este mismo espacio... "Las provisiones que su majestad ha mandado enviar y que han llegado a mi poder sobre los casados que vayan o envíen por sus mujeres serán por mi obedecidas y cumplidas". (Carta de Pedro de Valdivia al emperador, 26 de octubre de 1552).

Déjenme decirles también que una de las principales causas que persiguió la Inquisición en México en el siglo XVI fue la bigamia, documentándose más de doscientos cuarenta casos. Las penas más habituales eran multas, destierro de las Indias, azotes o escarnio público y la incautación de los bienes del condenado. Además, a partir de mediados del siglo XVI, el hombre casado que vivía en América sin su esposa se vio amenazado y a veces condenado por la Justicia. Era una especie de medida preventiva y moralizante: ante los ojos de la Corona no era justificable que un hombre casado con larga presencia en las Indias siguiera teniendo a su esposa en Castilla pese a las continuas instrucciones legales al respecto, llevando él, seguramente, una vida paralela.

Barcos españoles e ingleses (Getty Images).

Así, estuvieran amancebados realmente con otra mujer o no, muchos escribían a sus esposas ausentes con sincera angustia e implorando para que cruzaran el océano. Si antes no habían querido o podido embarcarse, ahora les rogaban que lo hicieran con extrema urgencia para no ser apresados y perder lo que con tanto esfuerzo habían logrado…

"... no puedo estar en México ni en otra ciudad respecto que saben que soy casado en España. Y la Justicia me tiene inquieto… Y por amor de Dios, que por ningún temor de la mar ni otra cosa dejéis de veniros, respecto que, si no os venís, me enviarán preso a España y pobre. E ir de esta manera tengo por más seguro el infierno, y de venir eso poco que he ganado, servirá de pasar el resto de la vida con menos trabajo que en España". (Juan Bravo, 28 de abril de 1598, desde las minas de San Luis a su mujer, Catalina de Baeza, en Sevilla).

Daniel Arveras es periodista y escritor. Su último libro es 'Conquistadores olvidados. Personajes y hechos de la epopeya de las Indias'.