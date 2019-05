El Congreso avala que Esquerra Republicana tenga grupo sin Oriol Junqueras

La Mesa del Congreso ha acordado este jueves avalar la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para tener grupo parlamentario, en cuya composición no figura Oriol Junqueras, y ha negado la de Junts per Catalunya (JxCat) porque no cumple los requisitos que establece el reglamento de la Cámara. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido ante los medios después de la reunión de la Mesa de este jueves y ha señalado que JxCat ni tiene el mínimo de quince diputados para formar grupo, ni, aun teniendo más de cinco, rebasa el 15 por ciento de los votos de Cataluña en las pasadas elecciones generales.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (EFE).

También ha rechazado la Mesa la petición que ayer miércoles registraron diputados de JxCat y de EH Bildu para que se ampliara el plazo de conformación de los grupos, en lo que alegaba la "inseguridad jurídica" que provoca, a juicio de la formación catalana, que en el Congreso no se haya delimitado el alcance de la suspensión de los diputados presos.

Quería saber JxCat si podía contar con los tres diputados presos de su formación, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y dilucidar por tanto si proponía crear un grupo con siete parlamentarios. Pero la Mesa lo ha rechazado, como ha destacado Batet, porque no ha existido tal inseguridad jurídica, como ha quedado demostrado con el escrito de ERC, que entendió debía registrar una propuesta sin su diputado en prisión preventiva, Oriol Junqueras, ha argumentado Batet.

Fuentes de Esquerra han explicado que el partido presentó un primer escrito en el que sí se incluía al diputado suspendido por acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja, pero ante el riesgo de que la propia Mesa no lo diera por válido, presentó este miércoles un segundo escrito en el que Junqueras ya no aparece.

Así que en el texto que registró ERC este miércoles se cuentan 14 parlamentarios y se hace constar que el portavoz del grupo será Gabriel Rufián. Pese a estar por debajo de los 15 escaños, Esquerra sí supera el 15 por ciento de los votos en las circunscripciones catalanas.

Tal y como ha enumerado Batet, los grupos parlamentarios de la XIII Legislatura serán: grupo parlamentario popular, grupo de Ciudadanos, grupo republicano (ERC), grupo socialista, grupo de Unidas Podemos-En Comù Podem-Galicia en Común, grupo de Vox y grupo parlamentario vasco PNV EAJ. Los diputados que no formen parte de ninguno de los grupos citados quedarán encuadrados en el Mixto, en el que ingresan por tanto JxCat, Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Compromís y PRC.

Además, por unanimidad, la Mesa ha dado su visto bueno al reparto de los despachos de los diputados, y por extensión, a las zonas de trabajo de los grupos en las dependencias de la Cámara.