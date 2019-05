Condenan a 6 meses de cárcel a la expareja de la periodista Mari Pau Domínguez

El Juzgado de lo Penal número 37 de Madrid ha condenado a seis meses de prisión al periodista y ex alto cargo de Ciudadanos en Madrid, José Manuel Yáñez, por quebrantar la medida cautelar de alejamiento que tenía impuesta respecto a su expareja, la periodista y escritora Mari Pau Domínguez. También le condena a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y al pago de las costas procesales.

Mari Pau Domínguez y José Manuel Yáñez.

Yáñez y su abogado mostraron conformidad con los hechos, la calificación, y las penas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press. El periodista quebrantó la medida cautelar "con ánimo de incumplirla" y se presentó el 30 de marzo de 2017, sobre la 1.00 horas, en el domicilio de Mari Pau Domínguez. Estando ella en su interior, llamó repetidas veces al telefonillo hasta que aquella atendió la llamada y dijo: 'abre'", explica el relato de hechos probados, que añade que Mari Pau no le abrió y Yáñez gritó "adiós" y se marchó.

No obstante, la pena de seis meses de prisión se suspende por un plazo de dos años, a condición de que el periodista no vuelva a delinquir en el citado plazo y a que no abandone el tratamiento de deshabituación al alcohol que actualmente sigue. Yáñez ya fue condenado en septiembre de 2017 por acoso a Mari Pau Domínguez. En la sentencia, se le imponía la prohibición de acercarse a la periodista a menos de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella durante un periodo de dos años.

Según relató la sentencia, Yáñez "incapaz de aceptar la ruptura, y con la intención de anular la capacidad" de Domínguez de "rehacer libremente su vida" la sometió a un acoso "constante" desde que se rompió la relación en junio de 2016. Según los hechos probados, la siguió, buscó en la calle y a la salida de su casa, llamó por teléfono con "abrumadora frecuencia" y publicó en su cuenta de Twitter "ataques e insinuaciones contra ella", entre ellos "múltiples mensajes" contra la "profesionalidad" de la escritora.