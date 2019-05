La historia de lucha y esperanza de Saybie, la bebé más pequeña del mundo, que pesó al nacer 245 gramos

La de Saybie es una historia de lucha y esperanza, una historia que parece casi un milagro. Nacida el pasado mes de diciembre a las 23 semanas y tres días gestación en un hospital de San Diego (California, EEUU), lo hizo además con un peso mínimo, apenas 245 gramos, y los médicos estaban convencidos de que no iba a salir adelante. Sin embargo, la pequeña se aferró a la vida y ha logrado prosperar, convirtiéndose en la bebé más diminuta de la que se tiene noticia en todo el mundo. Hoy pesa algo más de dos kilos y medio y ya le han dado el alta.

Loading the player...

Su madre todavía recuerda el tremendo susto que fue ponerse de parto. "Fue el día más espantoso de mi vida, me sentía mal, pero pensaba que era parte del embarazo", recuerda en un vídeo divulgado por el Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborn. "Me dijeron que tenía una preclampsia, la presión sanguínea era muy, muy alta y tenía que dar a luz muy rápido". Le practicaron una cesárea de urgencia.

RELACIONADO: Un bebé japonés era el más pequeño del mundo hasta ahora

Los momentos que siguieron fueron terribles. Sobre todo porque, al nacer Saybie, los médicos la vieron minúscula y les dijeron que no duraría más de una hora. "Pero esa hora se convirtió en dos horas, y luego en un día, y luego en una semana...", cuenta la madre, que no ha querido que se conozca su identidad, pero sí la historia de su hija. La noticia de la pequeña bebé corrió como la pólvora por el hospital y todo el personal terminó por implicarse pesonalmente y volcarse con la pequeña. Todavía se emocionan al recordar cómo mejoraba semana tras semana. "Estoy muy agradecida", subraya la madre.

La pequeña Saybie nació con tan solo 245 gramos de peso (Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborn)

Una de las primeras medidas que tuvieron que llevar a cabo fue entubarla. El principal problema en los bebés tan pequeños es que el sistema respiratorio no se ha desarrollado lo suficiente. Sin embargo, la propia maniobra de entubación es muy peligrosa en estos casos. En el de Saybie incluso tuvieron que cortar el tubo ex profeso, porque no existían tan pequeños. Afortunadamente y a pesar de las dificultades, todo fue bien y, una vez asegurada la respiración, la bebé pudo seguir desarrollándose.

Todo el personal del hospital se ha volcado con la pequeña Saybie (Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns).

Después de cinco meses de permanencia en el centro con todos los cuidados, el milagro de la pequeña Saybie se ha consumado y la han dado el alta para que, ahora así, arranque la vida junto a su familia. Sus padres han querido mantener el anonimato, pero una vez constatado el éxito, han permitido al hospital divulgar la increíble historia, que tanto alimenta la esperanza de otros que puedan estar en su misma situación.