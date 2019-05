Instagram Swipe Up: así es como puedes activar esta función para poner links en tu biografía

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. En concreto, la aplicación es usada de manera habitual por unos 1.000 millones de usuarios, lo que la sitúa en el puesto número seis en la lista de las más utilizadas, según el Global Social Media Research de 2019 elaborado por la consultora de Smart Insights. Su facilidad de uso y la importancia que concede a la imagen son dos de sus puntos fuertes. Además, existen muchas funcionalidades para los usuarios, como el uso de Stories, los filtros o los vídeos con movimiento en bucle (Boomerang) que la hacen aún más atractiva.

Pero hoy vamos a hablar de una de las posibilidades más interesantes (y también más 'polémicas' de la red social). Se trata de la utilidad Swipe Up, lo que en castellano vendría a ser 'deslizar hacia arriba'. Esta función es una de las más usadas para promocionar contenido en esta red social, dado que permite incluir un enlace de manera muy visual dentro de cualquier Stories que suba el usuario. Pero, y aquí viene la 'polémica', solo algunos usuarios pueden utilizarla, dado que la compañía limita su uso.

¿Qué usuarios pueden utilizar Swipe Up?

Instagram ha decidido, hasta el momento, limitar el acceso a esta funcionalidad a las cuentas que superen los 10.000 seguidores. La realidad es que la compañía comenzó probando este nuevo servicio con cautela, por eso acotó el círculo de usuarios que podían utilizarlo a los que tuvieran esa cifra de seguidores.

Ahora, casi dos años después del lanzamiento oficial del Swipe Up, la compañía sigue limitando esta funcionalidad, algo que muchos usuarios no ven con buenos ojos, ya que discrimina de alguna forma a los usuarios que no tienen una gran cantidad de seguidores.

¿Cómo activar el Swipe Up en tu cuenta de Instagram?

Si eres uno de los afortunados instagramers con más de 10.000 seguidores en tu cuenta, estás de enhorabuena, ya que la función de Swipe Up está disponible en la sección de Stories. Para activarla simplemente hay que abrir esa pantalla (deslizando hacia la derecha o presionando el icono de cámara de la parte superior izquierda de la pantalla).

Una vez dentro, hay que crear el contenido, ya sea con una fotografía, un vídeo o un contenido creado con alguna de las utilidades que ofrece la aplicación, como texto, música, vídeo en directo, boomerang, rewind, superzoom, enfoque o manos libres.

Una vez que el contenido está listo, en la parte superior de la pantalla aparecerá un icono de enlace con el que se puede añadir cualquier web a esa Stories. Ahora, el usuario que vea esa historia podrá acceder al enlace con solo deslizar hacia arriba.

Swipe Up para empresas

La funcionalidad también está disponible para que las empresas con cuenta verificada y más de 10.000 seguidores puedan promocionar su contenido. Además, en este tipo de cuentas, la empresa puede añadir un ‘call to action’ que permite redireccionar a un contenido web o incluso situar un botón de compra para algunos productos. Una utilidad muy interesante… si se cumplen los requisitos.