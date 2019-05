El drama de Verónica, la mujer que se ha quitado la vida tras la difusión entre sus compañeros de trabajo de un vídeo íntimo

"Ella solo quería que todo pasase, que la gente dejase de hablar...". Es el testimonio de una de las compañeras de Verónica, la joven madre de 32 años que se ha quitado la vida en Alcalá de Henares (Madrid) días después de que se difundiera en la empresa donde trabajaba un vídeo de contenido íntimo que ella grabó estando soltera, hace cinco años. Sus compañeras han relatado que le agobiaba que la grabación, que corrió como la pólvora a través de WhatsApp, llegase a su marido, cosa que, al parecer, ocurrió el pasado viernes. Esa habría sido la gota que colmó el vaso en este drama que ha costado la vida a una madre de dos niños de tan solo 9 meses y 4 años. Los empleados están en 'shock' y su familia, destrozada.

Camiones de Iveco en una planta de la empresa (Europa Press).

La Policía ha abierto la investigación de oficio, ya que la fallecida no había interpuesto denuncia. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo por este motivo sufrir acoso por parte de personas de la empresa donde trabajaba, del grupo Iveco. De momento, no hay detenidos y se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas. Verónica estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. El sábado no pudo soportar más la presión y se quitó la vida en su domicilio. El tema ha abierto un debate sobre la responsabilidad de quien difunde sin consentimiento material audiovisual de este tipo, una acción constitutiva de delito según el Código Penal.

La ley contempla penas de prisión de tres meses a un año para quien "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona". La Policía trataba el caso como un suicidio hasta que supo la existencia del vídeo, una noticia que ayer adelantaba el programa 'Espejo Público', de Antena 3.

La trabajadora no había interpuesto denuncia, por lo que la Policía investiga de oficio (Europa Press).

Centenares de trabajadores, de los 2.500 empleados que Iveco tiene en esta planta, se concentraron ayer para manifestar su rechazo y dolor por lo sucedido. La empresa ha trasladado a distintos medios su "consternación y pena", ha pedido "prudencia" mientras se investigan los hechos por respeto a la familia de la empleada. Sin embargo, el sindicato CCOO ya ha dicho que denunciará a Iveco por no haber activado el protocolo contra el acoso tras haber tenido conocimiento el pasado jueves por la propia Verónica de lo que estaba sucediendo.

Según el sindicato, acompañaron a la trabajadora a una reunión con Recursos Humanos en la que, asegura, se le trasladó que era un "asunto personal, no laboral" por lo que no se tomaron medidas. La empresa, por su parte, sostiene que se le ofreció un cambio de puesto o una baja temporal, pero ella rechazó ambas opciones. Añade Iveco que tampoco tenía conocimiento de que la difusión fuera masiva sino que pensaba que el vídeo se había distribuido entre su entorno más inmediato.

Será la justicia la que tenga que dilucidar ahora, en su caso, el grado de responsabilidad de la empresa y de los compañeros que compartieron el vídeo. Asimismo, tendrá que determinar el origen de la difusión, por si pudiera derivarse de ello un delito de chantaje a Verónica. Sea como fuere, casos tan terribles como el suyo deberían mover a una reflexión general sobre las consecuencias de un mal uso de las redes sociales, no solo entre los más jóvenes y en entornos escolares, sino en todos los ámbitos y situaciones.