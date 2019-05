Más de la mitad de los españoles cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile

El 57% de los españoles cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile, una cifra que se eleva hasta el 68% en el caso del colectivo de entre 25 y 34 años, según los datos del Observatorio sobre nuevas tendencias de consumo de los españoles, elaborado por el comparador financiero de Rastreator.com (www.rastreator.com). El futuro de las pensiones es uno de los temas que más inquietud suscita en España, concretamente nueve de cada diez españoles afirma estar preocupado por este tema y sobre la situación actual de los jubilados.

El 57% de los españoles cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile

En España hay actualmente 8,81 millones de pensionistas -1,1 millón más que hace 10 años- y la pensión media se sitúa en los 1.135 euros mensuales, un 5% más que hace un año, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Sin embargo, la pensión que recibe el 52% de los jubilados se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 900 euros mensuales.

A pesar de que cerca de seis de cada diez españoles cree que no recibirá una pensión cuando llegue el momento de jubilarse, solo el 27% de los españoles afirma disponer un plan de pensiones. "Pese a la generalizada preocupación por la situación actual y futura de las pensiones, lo cierto es que aún son pocos los españoles que cuentan con una opción privada para complementar su pensión. Entre los españoles que aún no lo han contratado, un 30% afirma que no lo hace porque no puede permitírselo", ha explicado la responsable de Finanzas de Rastreator.com, Luciana Blasco.

Sin embargo, según añade, el 23% de las personas que actualmente no cuenta con un plan de pensiones sí se plantea contratarlo en un futuro y sólo un 20% del conjunto de los españoles no ve necesario contar con este tipo de productos. Los usuarios que más optan por estos productos son aquellos que se encuentran entre los 55 y 65 años, que representan casi el 36% de las contrataciones. El colectivo más preocupado por el futuro de las pensiones son los españoles entre 25 y 34 años -un 68,5% de ellos cree que no recibirá pensión cuando se jubile-, seguido de los de entre 35 y 44 años (lo piensa un 66,9%).

Los más jóvenes, aunque también se muestran preocupados por esta cuestión, son el colectivo con menor porcentaje de contrataciones y solo un 8,8% de los españoles de entre 18 y 24 años ha contratado ya un producto de este tipo. Sin embargo, llama la atención que, según el estudio de Rastreator.com, el 74% de las personas que tienen actualmente un plan de pensiones lo contrataron antes de los 40 años.

"El 23,6% de los jóvenes encuestados no considera necesario tener un plan de pensiones, algo normal si tenemos en cuenta que muchos de ellos ven aún muy lejano el momento de su jubilación. Sin embargo, es importante concienciar sobre la importancia del ahorro para el futuro y sobre cómo encontrar los productos que se adapten mejor a cada perfil. Actualmente existen diferentes alternativas en el mercado con distintas rentabilidades, plazos o primas y es necesario analizar bien sus condiciones antes de contratar un producto de ahorro", ha señalado la responsable de Finanzas de Rastreator.com.

LA RIOJA Y NAVARRA, DONDE SE CONTRATAN MÁS PLANES DE PENSIONES PRIVADOS

Por comunidades autónomas, La Rioja, con más del 38%, lidera el ranking donde más se contratan planes de pensiones, seguida por Navarra (37%) y Cantabria (32%). Por otro lado, Murcia (16%), Andalucía (19%) y Castilla y León (23%) son las comunidades donde menos habitantes cuentan con un plan de pensiones privado.