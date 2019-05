'Mujeres en la Historia': Cartas de amor a través del océano

"Señora de mis ojos. De esta flota que ahora está en el puerto no he visto carta ninguna, lo cual estoy con mucha pena. La ocasión debe ser por darme más dolor del que tengo. Paréceme que poco a poco me va olvidando, pues yo a v.m. no, ni a mis hijos... Que yo prometo a Dios y a v.m. que mis ojos son fuentes muchos días… Por amor de Dios, señora, sea servida que no deje de venir, pues otras muchas señoras vienen a hacer vida con sus maridos en estas partes...".

Este sincero y conmovedor pasaje corresponde a una carta escrita en 1586 por Hernán García desde la ciudad de Puebla (en el actual México, entonces virreinato de la Nueva España). Su destinataria era su anhelada esposa, Catalina Núñez. Como tantos otros, él había cruzado el océano en busca de una vida mejor mientras su esposa se quedaba en España, en este caso en Sevilla, esperando noticias para reunirse con él en el Nuevo Mundo pasados los años, cuando su esposo hubiera alcanzado una buena posición.

El paso del tiempo y la ausencia de cartas de respuesta –las comunicaciones como comprenderán no eran sencillas y se demoraban años- hacían caer en una profunda y lastimera desesperación a muchos de aquellos que añoraban de veras a sus señoras, como hemos comprobado en este caso.

Aunque casi desde el primer momento hubo mujeres que viajaron y se instalaron junto a sus familias en las nuevas tierras, también existieron muchas otras que no lo hicieron por diferentes motivos. Dejar vida y casa en España definitivamente no era tan sencillo y además las Indias eran un horizonte demasiado lejano e incierto pese a las esperanzas de prosperidad con un poco de fortuna y decisión. Así que, a menudo, eran ellos los que primero se aventuraban a probar suerte, confiando en lograr mandar a buscar a su mujer cuando ya les fuera bien allí.

Cuando esta situación se daba, mandaban cartas a sus mujeres en la flota anual de Indias. Las enviaban a través de paisanos o conocidos que se embarcaban de vuelta a España, confiando en que esas letras fueran entregadas en manos de sus amadas más de un año después de ser escritas. Junto a las cartas también les hacían llegar dinero para que pudieran pagar su pasaje así como instrucciones sobre su acomodo en el barco, además de la comida, agua, menaje y otros artículos que debían llevar a bordo.

No todas las cartas llegaban a su destino y bastantes de ellas no tenían una pronta respuesta, lo que aumentaba la tristeza e incluso el enojo del esposo que se sentía olvidado por su amada esposa. Así comenzaba a escribir Luis de Larraga a su mujer Luisa Ramírez en 1581 desde Cartagena de Indias: "Deseada señora: esta noche pasada le escribí una carta con harta pesadumbre, enojado por no haber tenido carta suya en este navío de aviso…"

Por desgracia no conocemos las cartas que las mujeres escribían a sus maridos radicados en el Nuevo Mundo. El hecho de tratarse de correspondencia privada, entre particulares, hace muy difícil su rastreo y conservación teniendo en cuenta los siglos transcurridos. De hecho, las cartas entre particulares que hoy conocemos se deben a la labor de investigadores como Enrique Otte, quien dio con varios centenares de ellas en legajos sin clasificar del Archivo de Indias, probablemente de las que nunca llegaron a su destinatario.

La mayoría de estas cartas que conocemos son denominadas "cartas de llamada", pues ese es el principal fin del remitente, convencer a su esposa para que viaje y se junte con él en el nuevo continente. Por supuesto, son escritos de gente que le ha ido bien en las Indias y exageran además frecuentemente las bondades del clima, la tierra, los frutos y la "vida regalada" que les espera allí, con el fin de terminar de persuadir a sus mujeres. El miedo al mar y a los peligros del viaje también está presente en estas misivas, restándole importancia y tratando de asegurar a sus damas una singladura tranquila.

¿Y las mujeres indianas? ¿No escribían y mandaban cartas? Por supuesto que sí. En este caso, de las que tenemos constancia, son sobre todo de viudas sin descendencia que temen no poder legar su casa y hacienda a algún familiar directo. También, se van viendo mayores y sin la compañía y cariño cercanos de un pariente. Por ello, escriben a sobrinas y hermanos, para que viajen y se reúnan con ellas…

“… lo mucho que os quiero, y de cómo estoy viuda de tres años ha, y sin ningún hijo. Y tengo alguna hacienda, y por no tener a quien dejar, sino a vos, os ruego que, luego que ésta recibáis de mano de Pedro de Vargas, que es el portador de ésta, procuréis de alcanzar una licencia para vos y una criada, para que vengáis con la primera flota”. (Magdalena del Castillo, desde Santa Fe de Bogotá, a su sobrina Luisa del Castilo). 12/01/1591.

Leer estas cartas hoy en día, escritas hace más de cuatrocientos años, es un privilegio que toca el alma en numerosas ocasiones por los sentimientos que destilan muchas de ellas. Además, constituyen un elemento a tener muy en cuenta para indagar en la vida cotidiana de aquellos tiempos y de quienes se habían asentado en el Nuevo Mundo. Esas líneas cuentan muchas más cosas sobre sus remitentes: ahí están sus esperanzas, anhelos, fortuna, temores, religiosidad, situación económica,… numerosas sensaciones y realidades transmitidas por quienes las escriben desde algún lugar de la inmensa América Hispana. Con ellas viajan también las noticias recientes de aquellas tierras y se reclama información constante sobre los familiares y allegados de España (natalicios, casamientos, enfermedades, muertes,…) de quienes apenas tienen noticias.

Hay cartas de soldados, mercaderes, ganaderos, mineros, letrados, bachilleres, escribanos, médicos, religiosos… en todo un compendio de los oficios y profesiones de la época.

Debo también apuntar que no todas las cartas enviadas por aquellos indianos a sus esposas destilan un amor tan sincero. En ocasiones hay otros intereses y necesidades en juego. Pero permítanme que, sobre esto, les escriba en mi próximo artículo…

Quiero terminar con otro fragmento de lo que parece un amor verdadero…

"Mi hija y mi bien; por amor de Dios me perdones, que ya veo que sólo Dios sabe cómo por disculpa de tanta como tengo no puedo satisfacer sino con lo mucho que ha padecido mi corazón y mi alma desde el día que dejé de verte, que Dios me castigue como a malo que soy, sin haber piedad de mí, si un momento te me ha quitado de mi memoria, y yo os pongo por buen testigo las lágrimas que me has costado, que ha querido Dios castigarme con este tormento… Mis ojos, el trabajo del viaje son dos meses, y es la venida muy fácil… Mi alma, no quiero cansarte más, tuyo hasta la muerte". México, 20/09/1616. Pablo Domínguez a su mujer Catalina de Estrada.

Daniel Arveras es periodista y escritor. Su último libro es 'Conquistadores olvidados. Personajes y hechos de la epopeya de las Indias'.