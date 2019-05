Una madre abandona a su bebé en Murcia con una estremecedora nota: 'Cuídenla como yo no he podido'

Los vecinos de San Javier (Murcia) están consternados por el abandono de una bebé recién nacida de apenas tres días en un portal y la nota que lo acompañaba. Una dramática historia que, afortunadamente, parece haberse encarrilado después de que la Consejería de Familia de la comunidad autónoma haya anunciado que una 'familia canguro' se ha hecho cargo de la pequeña, que fue inmediatamente trasladada al hospital y se encuentra en perfecto estado de salud. "Cuídenla como yo no he podido hacer", era la principal petición de la madre en su dura carta. Ya la han interrogado.

Carrito de bebé en el que la recién nacida fue abandonada (Captura de pantalla de Telecinco).

Todo comenzó pasado el mediodía de este miércoles cuando Sanae, una vecina del bloque 28 de la calle Las Cortes comenzó a oír llantos. Cuenta la prensa local de Murcia que bajó las escaleras que separan su entresuelo del bajo, y allí, en un cochecito de su propiedad que tiene en el hueco de la escalera, vio que había bebé de pocos días. La mujer la cogió enseguida en brazos para intentar calmarla y encontró junto a ella una estremecedora nota.

"Me ha costado mucho tomar esta decisión, pero es lo mejor para ella. Yo ahora mismo no puedo hacerme cargo de ella. Es la decisión más dura que como madre y mujer me ha costado tomar, pero quiero el mejor futuro para ella", explicaba. "Sé que le encontrará una familia que la quiera como si fuese suya. Cuídenla como yo no he podido hacer".

Sanae es marroquí y no lee bien en español, por lo que fue su hija quien le tradujo la carta, pero comprendieron enseguida lo que había pasado y, asustadas, llamaron al 112. Al llegar los servicios de Emergencia, los efectivos sanitarios comprobaron que la bebé se encontraba perfectamente y no presentaba enfermedad alguna. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor donde quedó ingresada en el servicio de Pediatría. Sanae incluso se ofreció para quedarse con la pequeña, aunque le advirtieron de que eso sería muy difícil.

El suceso ha causado una gran consternación en el vecindario (Captura de pantalla de Telecinco).

La Guardia Civil localizó horas después a la madre y la investiga por un presunto delito de abandono de menores, según informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita. Se trata de una mujer de 23 años, vecina de San Javier y procedente de Honduras que no fue detenida, pero sí está siendo investigada por este delito. La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias y la mujer será llamada para declarar ante el juez. Según 'La Opinón de Murcia', como la bebé aún tenía su cordón umbilical y la pinza venía identificada por unos números, a partir de ese dato pudieron investigar cuándo y dónde había sido dada a luz y localizar a la madre, que vive sola y no tiene ninguna relación con el padre del bebé.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Murcia, Adela Martínez-Cachá, ha explicado que la niña fue hospitalizada, pero como se encontraba en perfecto estado de salud fue dada de alta para incorporarse a la 'familia canguro' que se hará cargo de ella. Ha aprovechado para agradecer "la enorme labor que realizan para que niños como esta puedan estar en un entorno familiar estable".