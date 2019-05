Las conmovedoras palabras del hermano de Janet Jumillas tras el hallazgo de su cuerpo sin vida

"Moralmente estamos fatal, el único consuelo es que por lo menos hemos encontrado el cuerpo y podrá tener un entierro digno y descansar". Así se expresaba en desclaraciones a los periodistas Fernando Jumillas, el hermano de Janet, la mujer de 39 años que desapareció en Cornellà de Llobregat (Barcelona) el pasado 13 de marzo y cuyo cuerpo sin vida se halló en El Prat este martes. Ha asegurado, entre lágrimas, que su hermana era una "buena madre", muy "trabajadora", que tuvo la "mala suerte de conocer a este tiparraco", en referencia a Aitor G.P., su presunto asesino, que está en prisión provisional tras ser detenido.

Fernando no pudo contener las lágrimas al hablar con los medios (Captura de un vídeo de Atresmedia).

Ha trascendido que el presunto autor del crimen se dedicaba al menudeo, por lo que Fernando ha querido también defender que su hermana no tenía nada que ver con las drogas. "Creo que ellos le han hecho daño por alguna cosa de dinero", pero, insiste, "mi hermana no manejaba ningún tipo de drogas". Ha contado que hasta el último momento sus familiares albergaron la esperanza de que el cadáver hallado en El Prat no fuera el de su hermana.

Ahora, dice, "lo único que quiero es un poco de tranquilidad, un entierro digno para mi hermana y que descanse en paz". También espera, tanto él, como el resto de los allegados de Janet, que el responsable o responsables de su muerte "lo paguen". "Si han sido ellos, espero la máxima condena". "Tiene que haber jusitica porque no hay derecho a quitarle a nadie la vida", ha subrayado Fernando, que también ha confesado que no le desea a nadie "que pase por lo que yo estoy pasando".

Janet Jumillas, en la imagen de los carteles de búsqueda (SOS Desaparecidos).

Janet Jumillas, que vivía en Viladecans con sus dos hijos pequeños, desapareció el pasado 13 de marzo, cuando fue a Cornellà de Llobregat a hacer una gestión tras dejar a los niños en el colegio. Nunca regresó. Se encontró su coche cerca de la oficina de Agencia Tributaria y cerca también de la casa de Aitor G.P., donde los investigadores creen que tuvo lugar el crimen. El 7 de mayo se detuvo a este hombre como presunto autor del crimen y a otro, que presuntamente le habría encubierto. Aitor G.P. se encuentra en prisión provisional y no ha admitido los hechos, mientras que el otro detenido fue puesto en libertad con cargos.