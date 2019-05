¿Cómo diferenciar un coche de segunda mano de uno de stock o de un km 0?

Cuando alguien se deja caer por el concesionario para materializar, ver, sentir o probar el que va a ser su próximo coche, se puede encontrar con diferentes tipos de vehículos. Y no, no hablamos de la gama de modelos que puede tener una marca, sino de aquellos que exhiben un cartel con palabras como 'stock' o conceptos como el de 'kilómetro cero'. Son muchos conductores los que a la hora de comprar un coche no contemplan estas opciones porque creen que se trata de vehículos usados o de segunda mano. La falta de conocimiento puede llevarles a cometer un error, que, además, les impedirá sacarle todo el partido posible a su inversión.

La oferta de un concesionario va más allá de los coches nuevos (Getty Images).

Diferenciar un coche nuevo de uno usado es, relativamente, sencillo. Las dudas llegan cuando hay que definir qué es un coche de stock, uno de kilómetro cero o un seminuevo, entre otros. Tener claras las características de cada uno ayuda (y mucho) a evitar los recelos e interrogantes que se despiertan en algunos conductores, pero también es clave pata tomar la decisión correcta a la hora de comprar algo que les acompañará durante muchos años y que cuesta varios miles de euros.

Coches nuevos

¿Podemos definir como nuevos todos los coches que hay en un concesionario? Sí, pero con varios matices. Un vehículo nuevo es aquel que no ha tenido ningún uso desde que salió de la fábrica hasta que llega al cliente y no registra ningún kilómetro ya que son cargados, transportados y almacenados. Eso sí, bajo el paraguas de esta definición hay tres tipos de coches: bajo pedido, stock y kilómetro cero.

Coches nuevos bajo pedido

Son aquellos vehículos que se fabrican en función de los deseos del cliente ya que es éste quien decide la configuración y el equipamiento. Este tipo de coches tienen un pequeño inconveniente: al estar hechos a medida, los tiempos de espera y, por lo tanto, de entrega suelen ser bastante amplios.

Los coches de stock están fabricados, pero todavía no han sido matriculados (Getty Images).

Coches de stock

Los coches de stock son aquellos que ya han sido fabricados, pero todavía no están matriculados; normalmente son los que las marcas y concesionarios tienen en las campas, en los almacenes… El inconveniente de estos vehículos es que no permiten ser personalizados porque, evidentemente, ya están hechos. Para compensar esto cuentan con un equipamiento preestablecido con algunos extras que se basan en los gustos y en las necesidades generales de los conductores. Y para ello extraen datos de los estudios que llevan a cabo los fabricantes. A favor de los coches de stock están su disponibilidad y sus buenos precios (sobre todo cuando la marca va a lanzar un nuevo modelo o una nueva versión) y que al no estar matriculados, la pérdida de valor no es tan grande como en otros casos.

Coches de kilómetro 0

A diferencia de los anteriores, los coches de kilómetro 0 sí están matriculados por diferentes motivos como, por ejemplo, cumplir con los objetivos de ventas y, además, acumulan únicamente los kilómetros necesarios para su traslado y entrega… aunque a veces esta definición no se interpreta correctamente. Estas características hacen que el vehículo pierda valor, pero siempre será estrenado por su futuro propietario. Por otro lado, al estar matriculados carecen de la garantía que lleva intrínseca la primera matriculación y por ello, las marcas y concesionarios ofrecen algún respaldo adicional. A favor de los coches de kilómetro 0 están los descuentos que, normalmente, existen sobre el precio de venta y su buena disponibilidad.

Dentro de los coches usados, hay vehículos con más garantías que otros (Getty Images).

Coches usados

Los vehículos usados son aquellos que, como mínimo, han tenido un propietario y éste puede haber sido un particular o una empresa. Por lo tanto, son coches que han circulado y pueden tener desgastes e imperfecciones en diferentes grados. Igual que sucede con los nuevos, los usados se dividen en tres categorías: seminuevo, los de dirección y gerencia, cortesía y demostración y, finalmente, los de segunda mano.

Coches seminuevos

Los seminuevos son aquellos vehículos que el conductor puede encontrarse en los concesionarios dedicados a la compraventa. Como decíamos, habrán tenido, al menos, un conductor pero este tipo de coches cuenta con algunas particularidades: no suelen acumular más de 25.000 kilómetros y lo normal es que no hayan pasado más de tres años desde su primera matriculación. Adicionalmente y teniendo en cuenta que las garantías de las marcas duran un par de años, el concesionario ofrece una adicional cuya cobertura dependerá de cada punto de venta.

Dirección, gerencia, cortesía y demostraciones

Estos coches tienen una característica en común: su primer propietario ha sido el propio fabricante o los concesionarios. Se ubican dentro de los vehículos de segunda mano porque, efectivamente, han sido usados por los trabajadores, por los clientes en las pruebas o como coches de sustitución. Por lo tanto, acumulan kilometraje (que no suele superar los 10.000 kilómetros), pero no suelen superar el año de antigüedad. Teniendo en cuenta esto, se trata de coches que todavía tienen la garantía del fabricante y ofertas en el precio.

Coches de segunda mano

Finalmente y aunque pueda parecer que todos los coches usados son de segunda mano, éstos tienen algunos matices igual que ocurre con los seminuevos o los de dirección. Efectivamente, se trata de vehículos que han tenido, como mínimo, un propietario, han estado en circulación y por ello, sus condiciones pueden variar mucho más que en los casos anteriores: desde un coche que está (casi) perfecto o con muy pocos kilómetros a aquellos que sólo sirven para rescatar determinadas piezas. Además, conviene tener presente que estos vehículos no tiene garantía de la marca y en muy pocas ocasiones cuentan con alguna de otro tipo.