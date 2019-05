One Plus 7: así es el nuevo y revolucionario teléfono todopantalla

La guerra de los fabricantes de smartphones por lograr un terminal de gama alta cuyo frontal sea todo pantalla viene de lejos. Quizá, uno de los primeros en experimentar con los límites de la pantalla fuera el Samsung Galaxy Note Edge, que incorporaba una pantalla curva que se extendía hasta el límite de los bordes. Aunque no cuajó del todo en su día, años más tarde, el iPhone X eliminaba el carismático botón de la parte baja del frontal para expandir al máximo los límites de la pantalla e iniciaba así la era del ‘notch’, esa pequeña ‘ceja’ en lo alto de los terminales para dar cabida a la cámara delantera. Muchos fabricantes han seguido probando diferentes formas de notch, cada vez más pequeñas, pero ha sido el nuevo One Plus 7 el dispositivo que se ha llevado la palma al construir un frontal 100% pantalla. Así es como lo ha logrado.

Así es el nuevo One Plus, un smartphone 100% todopantalla (One Plus Press).

El nuevo modelo de One Plus esconde un interior con mucha potencia, pero lo que más sorprende a primera vista es su frontal ‘todopantalla’. ¿Cuál es el secreto para poder ofrecer esta innovación? Una cámara frontal que sobresale por encima del teléfono, eso sí, sin afectar a su grosor. Una inteligente manera de esconder este aparato.

Además, el teléfono cuenta con un sistema de desbloqueo por huella dactilar que se activa poniendo el dedo sobre la pantalla. Una pantalla panorámica de 6,67 pulgadas con resolución QHD+ que hará las delicias de los más exigentes y con una gran mejora: tasa de refresco de 90 Hz, lo que vuelve los gráficos mucho más fluidos.

El triple de opciones con su nueva cámara trasera

Otra de las funcionalidades estrella de este terminal es su triple cámara trasera, como ya se están apresurando a ofrecer casi todos los fabricantes. Un objetivo principal con un sensor de 48 megapíxeles, otra con una lente gran angular y la tercera un teleobjetivo con zoom óptico de tres aumentos. Más que suficiente para obtener grandes resultados en fotografía y vídeo.

Más RAM, mejor procesador y una batería más potente

Por dentro, el One Plus 7 incorpora algunas mejoras que hacen que sea un teléfono todoterreno para todo tipo de usuarios. Un procesador Qualcomm Snapdragon de ocho núcleos le otorga una potencia superior que, unido a sus 12 GB de RAM, hacen de este un terminal que compite con los mejores del mercado en potencia. Además, cuenta con almacenamiento de hasta 256 GB, eso sí, en este modelo han prescindido de la ranura para tarjeta SD, por lo que el usuario no podrá ampliar la memoria.

En cuanto a la autonomía, el teléfono incorpora una batería de 4.000 mAh, lo que garantiza hasta un día de uso normal sin carga. Y llegado el momento, el fabricante promete que con el nuevo sistema de carga rápida, el teléfono estará cargado en 20 minutos.

En definitiva, estamos ante uno de los aspirantes a smartphone del año, que parte con un precio de 709 euros en su modelo más básico (6 GB RAM y 128 GB de almacenamiento), llegando hasta los 829 euros para el modelo de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.