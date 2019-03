La sobrecogedora grabación que revela la angustia vivida por los pilotos del avión siniestrado en Indonesia

Las grabaciones de cabina, dadas a conocer por 'The New York Times', revelan la angustia que experimentaron el piloto y el copiloto del vuelo Lion Air que se estrelló en Indonesia el pasado mes de octubre. Lo primero que hicieron fue 'luchar' contra el sistema de navegación del Boeing 737 Max 8, pero a medida que pasaban los segundos y se veían incapaces de controlarlo, la tensión empezó a ir en aumento. Después, solicitaron regresar al aeropuerto de Yakarta, del que acababan de despegar, pero no lo hicieron.

Dos de las ruedas del avión siniestrado en el mar de Java el pasado mes de octubre, recuperadas y trasladadas a tierra (Cordon Press)



La situación era tal que el piloto, desesperado, le pasó el mando a su compañero para revisar el manual técnico de aviación y averiguar qué era lo que estaba pasando. Sin conseguirlo, el morro del avión empezó a apuntar hacia abajo, lo que hizo perder toda esperanza. En medio de la angustia, el copiloto optó por rezar para que ocurriera un milagro.

Ni los intentos por controlar el aparato ni la oración sirvieron de nada. Todo tuvo lugar demasiado rápido y, tanto solo 12 minutos después de despegar, el avión cayó sobre el mar de Java. Murieron 189 personas.

Pocos meses después, el mismo modelo de avión protagonizó otra tragedia en Etiopía en la que fallecieron 157 personas. Entre ellas, dos españoles: la cooperante gallega Pilar Martínez Docampo y el ingeniero catalán Jordi Dalmau Sayol.

Familiares de los pasajeros, tras enterarse de la noticia del accidente (Getty Images)



Tras este segundo accidente, algunas de las aerolíneas más importantes, varios países del mundo y toda Europa dejaron de operar con el prototipo de avión de ambos sucesos, lo que ha provocado la mayor crisis de la historia de Boeing, la compañía estadounidense que fabrica los aparatos.