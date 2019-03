Karen Uhlenbeck se convierte en la primera mujer distinguida con el 'Nobel' de Matemáticas

Karen Uhlenbeck, profesora emérita en la Universidad de Texas en Austin, se ha convertido en la primera mujer en recibir el Premio Abel, creado en 2002 y considerado el Nobel de las Matemáticas. En su fallo, la Academia Noruega de Ciencias y Letras, reconoce "sus logros pioneros en ecuaciones diferenciales parciales geométricas, teoría de los indicadores y sistemas integrables, y por el impacto fundamental de su trabajo en el análisis, la geometría y la física matemática".

Es la primera mujer que se hace con este prestigioso galardón (Captura de un vídeo de TVE).

Su trabajo ha sido descrito como uno de los más importantes en matemáticas del siglo XX por sus avances revolucionarios en geometría. "Durante más de tres décadas en la Universidad de Texas, Karen Uhlenbeck realizó una investigación que revolucionó el análisis geométrico y las matemáticas en general", dijo el presidente de esta institución, Gregory L. Fenves. "Es una maestra inspiradora y una mentora dedicada a miles de estudiantes, motivándolos a alcanzar las más altas cotas en sus vidas académicas y profesionales. El Premio Abel es el honor más alto en matemáticas y es uno de los que la profesora Uhlenbeck se merece".

El rey de Noruega, Harald V, entregará el Premio Abel a Uhlenbeck -dotado con 700.000 dólares (616.000 euros)- en una ceremonia de entrega de galardones en Oslo el 21 de mayo. Algunos de sus trabajos más destacados se centraron en teorías de gauge, que proporcionaron una base analítica para una serie de conceptos explorados en la física moderna. "La investigación de Uhlenbeck ha llevado a avances revolucionarios en la intersección de las matemáticas y la física", dijo Paul Goldbart, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y profesor de Física en la Universidad de Texas, en Austin. "Sus ideas pioneras tienen aplicaciones en una variedad de temas fascinantes, desde la teoría de cuerdas, que pueden ayudar a explicar la naturaleza de la realidad, a la geometría del espacio-tiempo".

La profesora, impartiendo una de sus clases (Europa Press).

Considerada una de las figuras más destacadas entre los matemáticos de su generación, Uhlenbeck recibió en 1983 una beca MacArthur. En 1986 fue elegida para la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, y en 2000 fue galardonada con la Medalla Nacional de la Ciencia. En 2007 recibió el Premio Steele por una contribución seminal a la investigación de la American Mathematical Society. "Transformó el tejido del departamento con su amplia visión de las matemáticas y más allá", dijo Thomas Chen, presidente del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Texas. "Su insaciable curiosidad alimenta tanto su profunda visión matemática como su sabiduría en la esfera humana, lo cual se plasma en su legendaria generosidad y atención a la mentoría de jóvenes matemáticos".

Fue cofundadora de los programas de las universidades de Princeton y Texas diseñados para inspirar y apoyar a los jóvenes y a las mujeres que quisieran dedicarse a esta disciplina, incluidos el Saturday Morning Math Group, el Distinguished Women in Mathematics Lecture Series, el Park City Mathematics Institute y el programa Women and Mathematics en el Institute for Advanced Study. El Premio Abel reconoce los logros en matemáticas en cualquier etapa de la carrera de un especialista en la materia. Difiere de la Fields Medal, otro premio internacional en matemáticas, que se otorga solo a matemáticos menores de 40 años. Los dos premios son considerados los más altos galardones internacionales en el campo de las matemáticas.