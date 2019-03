La madre de los niños asesinados en Godella sufre un brote violento y pide ver a sus hijos

Desde su ingreso en prisión provisional por orden del juez que lleva el caso, ni Gabriel ni María habían dado ningún problema. Acusados de haber matado presuntamente a sus dos hijos en Godella (Valencia), los dos están internos en el módulo de enfermería y María, concretamente en el área de psiquiatría, donde este martes habría protagonizado un episodio violento. Según ha contado a la televisión Cuatro la funcionaria de prisiones que lo presenció, la madre de los niños comenzó repentinamente a dar puñetazos y patadas y dijo "que quería hablar con sus hijos".

Varios agentes de la policía científica recogiendo pruebas en la casa (EFE).

"Sin previo aviso, María se ha puesto a dar puñetazos y patadas y a escupir. Era tal la violencia que presentaba, que han tenido que reducirla. Decía que quería hablar con sus hijos, que nosotros pertenecíamos a la secta y que la queríamos envenenar", ha narrado esta funcionaria. La primera exploración que le hicieron la madre en el hospital de Llíria, donde fue internada tras su detención, apuntaba a una enfermedad mental y a la posibilidad de que sufriera un brote psiquiátrico la noche en que se produjo el crimen de los pequeños.

La mujer fue hallada por la Guardia Civil en el interior de un bidón, desnuda, tras horas de búsqueda después de haber sido vista huyendo de su pareja, Gabriel, a primera hora de la mañana del 14 de marzo. Después de un intenso interrogatorio, fue la propia madre la que condujo a los agentes hasta el lugar donde estaban enterrados los niños, a los que también se había buscado exhaustivamente durante toda la jornada por la zona próxima a la casa familiar sin éxito.

Los pequeños, al parecer, fueron golpeados y esa fue la causa de su muerte, aunque aún se están recogiendo pruebas para determinar el grado de participación del padre y la madre en el terrible crimen. Los primeros indicios apuntan a que habría sido presuntamente María, en medio de un brote psicótico, la que habría acabado con la vida de sus hijos. Pero no sé sabe todavía si esto ocurrió así o no. Gabriel, pareja de María, abrió a los agentes el día de los hechos la puerta de su casa, que tenían ocupada ilegalmente, y les dijo, según ha contado la prensa local, que estaban "todos muertos" y que no tenían que preocuparse.

Una llamativa pintada en la nave abandonada contigua a la casa donde la familia vivía (EFE).

El juez que instruye el caso ha decretado el secreto de las actuaciones y les ha enviado a los dos a prisión provisional comunicada y sin fianza. La reconstrucción de los hechos, una prueba que suele realizarse para tratar de arrojar luz sobre las circunstancias en las que se producen los crímenes, se ha retrasado ante la falta de colaboración de los progenitores de los dos niños asesinados, que tenían tres años y cinco meses de edad.