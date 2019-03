Una semana sin rastro de Janet Jumillas: la angustia de su familia ante su inquietante desaparición

Janet Jumillas falta desde el pasado 13 de marzo de su casa en Viladecans (Barcelona). Está separada y tiene dos hijos, una niña de cinco años y un niño de ocho, a los que nunca dejaría desamparados, según sus familiares. Sus amigos y allegados están cada día más angustiados y ruegan a cualquiera que tenga una pista sobre su inquietante desaparición que la pongan en conocimiento de los Mossos d'Esquadram, que son los encargados de la investigación del caso.

Esta es la imagen de Janet que se ha distribuido para intentar dar con su paradero (Guardia Civil/Twitter).

"Estamos derrotados, llorando, con muchos nervios", ha contado Fernando, hermano de Janet, en declaraciones a Mediaset, "yo creo que la han secuestrado". No les cabe en la cabeza que Janet pueda haberse ido voluntariamente, algo que tampoco les cuadra a los agentes destinados a la investigación, que han calificado la desaparición como "de riesgo". Están tomando declaración a las personas de su entorno más cercano, como suele hacerse en estos casos, y reconstruyendo los últimos pasos de Janet para intentar comprender cómo sucedió todo.

Janet Jumillas salió el pasado miércoles de casa, como cada mañana, para llevar a sus hijos al colegio. Luego, se dirigió a Cornellà de Llobregat, localidad cercana a Viladecans, y aparcó su coche al lado de la sede de la administración de la Agencia Tributaria. Allí ha sido hallado, en perfecto estado, cerrado y sin señales de que pudiera haber ocurrido nada extraño. Nunca llegó a realizar ningún trámite. Ahí se pierde su pista.

Minutos antes, había enviado un mensaje de voz a un primo suyo, de 17 años, con el que solía desayunar en Viladecans tras llevar a los niños al colegio. El mensaje decía: "Estoy aquí, en Cornellà. Ahora cuando salga te aviso, ¿vale? En media hora o por ahí", ha adelantado 'El Español'. No volvió a contactar con él. El sobrino tampoco volvió a preguntar más hasta después de comer, en torno a las 16.15 horas, según ha contado a los investigadores.

El hermano de Janet y el resto de la familia están viviendo momentos de gran angustia (Captura de un vídeo de Telecinco).

La familia le ha enviado mensajes y la han llamado. Al principio no cogía el teléfono, que ahora ya aparece como apagado. No hay indicios de criminalidad en el pasado de Janet, ni de malos tratos ni de drogas ni de problemas mentales... A sus amigas más cercanas no les consta que tuviera en estos momentos ninguna relación sentimental. Solo saben que ella "nunca se hubiera marchado dejando solos a sus dos hijos, que es lo que más quiere en este mundo", insiste su hermano Fernando.