El esquiador alemán Felix Neureuther anuncia su retirada

Felix Neureuther, el esquiador alemán con más victorias mundiales (13 en total), anunció este sábado su retirada de la competición deportiva cuando finalice este domingo la Copa del Mundo de esquí alpino que tiene lugar en Soldeu (Andorra). "Mi corazón y sobre todo mi cuerpo me ayudaron a comprender estos últimos meses que es tiempo de poner el final a este magnífico capítulo del esquí de competición", escribía así el alemán de 34 años en su cuenta de Instagram, junto a un emotivo vídeo de su trayectoria deportiva y logros conseguidos en los últimos años.

Felix Neureuther, el esquiador alemán con más victorias mundiales (Cordon Press).

Felix está considerado uno de los mejores esquiadores de Alemania, aunque ha sufrido en los últimos años varias lesiones que le han sacado de las pistas por temporadas. La última victoria fue en el campeonato de Eslalon de Levi (Finlandia) en noviembre de 2017. El deportista está casado con la biatleta Miriam Neureuther, de 28 años, junto a la que tiene una pequeña de un año llamada Matilda. Y no duda en compartir por las redes imagenes de su familia, disfrutando de las vaciones y de otras celebraciones.

Felix junto a su familia (Instagram).

"Gracias por el tiempo increíble. ¡Por todos los pulgares que has presionado por mí, la alegría, las lágrimas y la risa que has compartido conmigo a lo largo de los años! He podido vivir mi sueño de infancia al máximo y por eso estoy tan inmensamente agradecido", escribía con estas palabras su retirada. Ahora, este domingo disputa en Andorra su última final de la Copa del Mundo, donde colgará definitivamente los esquís.