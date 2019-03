El PSOE ficha al sociólogo francés Sami Naïr para la lista a las elecciones europeas

El PSOE ha fichado al politólogo y sociólogo francés Sami Naïr para su lista a las elecciones europeas del 26 de mayo. Naïr, que ha colaborado con Pedro Sánchez en ocasiones anteriores en calidad de asesor, sobre todo en materia de inmigración, irá de número tres en la lista que encabeza Josep Borrell y que tendrá como número dos a Iratxe García, actual jefa del grupo español de eurodiputados socialistas.

El sociólogo francés Sami Naïr (Europa Press).

La Comisión Federal de Listas, órgano que junto al Comité Federal tiene la última palabra en la confección de las candidaturas, ha aprobado este domingo la lista del PSOE a las elecciones europeas, de la que salen, por motivos diferentes, siete de los 14 eurodiputados que tiene el PSOE en la actualidad: Sergio Gutiérrez, Inés Ayala, José Blanco, Soledad Cabezón, Enrique Guerrero, Ramón Jáuregui y Elena Valenciano. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, sale de la lista europea porque será cabeza de lista al Congreso por Toledo, mientras que Ramón Jáuregui había anunciado su retirada de la política y Enrique Guerrero no contaba con repetir.

Caso distinto es el de Elena Valenciano y José Blanco, que salen no por voluntad propia, sino porque la dirección federal de Pedro Sánchez no ha querido contar con ellos. Sí repiten Clara Eugenia Aguilera, Javi López (valor en alza en el PSC), Inmaculada Rodríguez Piñero, el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández y Eider Gardiazabal. Entre las nuevas incorporaciones, figura la exconsejera con Susana Díaz Catalina Lina Gálvez, de cuatro, y de siete, el miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Ibán García del Blanco, a quien el PSOE de León no quería en su lista ni al Congreso ni al Senado.

También entra el primer teniente de alcalde de Lalín (Pontevedra), Nicolás González Casares; la 'número dos' del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre; el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; o el exsecretario de Organización del PSOE y diputado en esta última legislatura César Luena. Se estrenan en la lista, y con opciones de conseguir escaño, Mónica Silvana, miembro de la Ejecutiva del PSOE, Adriana Maldonado, de la Ejecutiva del PSOE de Navarra, y la balear Alicia Homns.