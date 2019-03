Más de un millar de jóvenes protestan en Madrid para exigir medidas urgentes contra el cambio climático

Más de un millar de jóvenes se concentran en la madrileña Puerta del Sol en la protesta convocada en la capital para sumarse la huelga mundial estudiantil por el clima, promovida por el movimiento internacional 'Fridays for future', y que está siendo secundada en más de 100 países de todos los continentes. "Ni un grado más, ni una especie menos" o "El planeta no está en venta" son algunas de las consignas que entonan los cientos de estudiantes congregados en el centro de la capital, en una concentración convocada también por el Sindicato de Estudiantes.

Jóvenes se manifiestan por el clima en la Puerta del Sol, en Madrid (Europa Press)

La protesta de Madrid avanzará hacia el Congreso de los Diputados, donde los jóvenes se sentarán frente a la puerta de los leones para exigir la aplicación de medidas urgentes contra el cambio climático, emulando a la adolescente sueca Greta Thunberg, inspiradora de este movimiento estudiantil, que el pasado verano comenzó a protestar frente al parlamento de Suecia para reclamar que los políticos actúen contra el calentamiento global.

La manifestación de Madrid es una de las 60 protestas convocadas este viernes en toda España. En ciudades como Barcelona, los jóvenes no solo saldrán a la calle al mediodía: también por la tarde para invitar al resto de la ciudadanía a manifestarse contra el cambio climático. En España, el movimiento estudiantil 'Fridays for future', que se califica como "apartidista", se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades, organizando sentadas frente a sedes parlamentarias o gubernamentales.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo", explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.

Las manifestaciones de este viernes cuentan con el apoyo de organizaciones ecologistas tradicionales como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife o WWF. También de representantes políticos como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha calificado este movimiento juvenil como "esperanzador" y "abrumador". Los jóvenes también cuentan con el apoyo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "El futuro sólo puede ser verde y respetuoso con el planeta", escribió en Twitter.

A pesar del carácter "apartidista" del movimiento 'Fridays for future', a la manifestación de Madrid han acudido representantes de las Juventudes Socialistas y de los jóvenes de Ciudadanos, formación política que no ha apoyado públicamente estas convocatorias. Además, el Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga este viernes en todos los institutos de España. En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento 'Fridays for future'. Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de 1.300 ciudades de todo el mundo.