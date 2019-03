La misteriosa aparición de sobres de 50 euros en los buzones de un pueblo de Palencia

Villarramiel es un pequeño pueblo de la Tierra de Campos palentina de solo 1.000 habitantes, pero ha conseguido centrar la atención de los medios de comunicación nacionales -y alguno que otro internacional- gracias a un insólito gesto con el que algunos vecinos del municipio se han visto sorprendidos: encontrarse sobres con 50 euros en el interior de sus buzones, debajo de las puertas de sus casas o incluso, en la cesta de sus bicicletas.

Luisa, vecinas de Villarramiel, muestra el sobre color sepia que portaba 50 euros y una nota de su misterioso benefactor (EFE)



Quién y por qué ha dejado los sobres es todo un misterio. Los primeros de ellos aparecieron la semana pasada, según ha explicado la alcaldesa de Villarramiel, Nuria Simón, que también ha dado más detalles de este extraño caso, como que los sobres son de color sepia y que, de momento, son 16 las personas que han tenido la fortuna de ser destinatarios de esta grata sorpresa.

RELACIONADO: Te emocionará saber el motivo por el que Ashley deja pagada una tarta de cumpleaños cada año

Un goteo de dinero que está cayendo de forma aleatoria por distintas zonas de este pueblo, dejando "perplejos" a todos los vecinos en busca de una explicación lógica que algunos adjudican a simple generosidad y otros reciben con cierta desconfianza.

De hecho algunos de los "beneficiados" han ido al banco para comprobar que se trata de dinero de curso legal y no de dinero falso, e incluso a la Guardia Civil ante su desconfianza. "Algunos incluso han decidido donar su sobre a la iglesia", ha apuntado Simón.

Tampoco existe lógica alguna entre los destinatarios, ni por edad, ni por nivel de recursos, ni porque vivan en la misma calle, y hasta los sobres contienen cantidades distintas, en algunos hay hasta 70 euros, y en algunas casas han dejado hasta dos, y aparecen en momentos distintos del día o la noche.

RELACIONADO: La solidaria razón por la que este niño de 10 años deja ropa (y una nota) en los árboles de su ciudad

Una vecina de Villarramiel, un pueblo de unos 850 habitantes, ha asegurado que encontró el sobre bajo la puerta cuando regresaba de jugar la partida del Casino, a eso de las 20.00 horas. Menos afortunadas han sido un par de vecinas que se encontraron este miércoles con un sobre sepia en su buzón pero sin dinero y, en lugar de los 50 euros, se han dado de bruces con una nota con su nombre y un corazoncito con la frase "La reina de la casa".

La Plaza Castrogirona del municipio palentino de Villarramiel (Google Maps)



"No sabemos qué pensar", afirma la alcaldesa, a la que se están dirigiendo algunos vecinos, sobre todo personas mayores que viven solas, en busca de explicaciones que ella no puede dar. La cuestión es que en Villarramiel no se habla de otra cosa y ya empiezan a pensar que tienen "una especie de Robin Hood" y que hay un desconocido que va dejando sobres con dinero por el pueblo sin que nadie pueda saber "cuales son sus intenciones".