¿Cuánto subirá el recibo de la luz con la vuelta del impuesto eléctrico?

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este miércoles que el fin de la suspensión del impuesto de generación eléctrica podría suponer un alza impositiva de 2 o 3 puntos porcentuales, con un encarecimiento de la factura mensual de entre 0,5 y 1 euro por familia. En una entrevista en RNE, Ribera ha explicado que el incremento de la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos y que la estimación de su departamento es que se podría absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión, si hay una generación renovable que permita mantener precios estables.

Ribera dice que la vuelta del impuesto eléctrico subirá la factura hasta 1 euro. (Pixabay)

La ministra ha explicado que prorrogar esta suspensión requeriría una norma con rango de ley, es decir, un real decreto que posteriormente debería convalidarse y ha señalado que no tiene claro que no les acusen de "electoralistas" y haya grupos que voten en contra, por lo que "tiene poco sentido hacer lo que no se puede hacer".