Las conmovedoras palabras del padre de Julen cuando se cumplen dos meses del desgraciado accidente

Juan Roselló, el padre del pequeño Julen, que cayó en el pozo de Totalán hace justo dos meses, el pasado 13 de enero, ha ofrecido una entrevista a la revista 'Semana' en la que abre su corazón. Asegura que, tras la tragedia, tiene la concienca "tranquila". "Estoy seguro de que mis dos ángeles que tengo en el cielo están muy orgullosos de nosotros", dice, refiriéndose también a Oliver, su primer hijo, que falleció de una muerte súbita derivada de una dolencia cardiaca.

Los padres de Julen antes de una visita al juzgado (Cordon Press).

Confiesa, además, que tanto él como su mujer lo están pasando muy mal y que no descansan nunca. "Victoria está fatal (...) En ningún momento está sola. No quiero dejarla sola". Sobre el fatídico día, confirma que vio caer al niño. "Si yo hubiese cogido por ese agujero a mí me tienen que sacar con mi hijo".

RELACIONADO: El hombre que hizo el pozo donde cayó el pequeño Julen ratifica que lo cerró

Ahora mismo, el principal objetivo de la familia es que se investigue a fondo todo cuanto sucedió y que puedan cesar las especulaciones. Asegura que su relación con David Serrano, el dueño de la finca donde sucedió, es buena, "es mi familia". No obstante, aclara que no es cierto que ellos apoyaran el informe que señala la piqueta que emplearon los bomberos como posible causa de la muerte del pequeño. Solo quieren que se investigue todo.

David Serrano, el dueño de la finca en la que se produjo la tragedia (EFE).

La investigación está ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, cuya titular ha tomado declaración al pocero responsable de la prospección este mismo martes. En su comparecencia ha ratificado que tapó el agujero con una piedra de grandes dimensiones y tierra. Según su versión, alguien tuvo que apartar después la piedra cuando se rebajó el terreno para hacer una zanja. Por su parte, el dueño de la finca le acusa de no haber sellado el pozo y asegura que pensó que sería él quien debería tener todos los permisos.

RELACIONADO: El sumario desvela uno de los grandes enigmas del caso: cómo se formó el tapón de tierra que atrapó a Julen

El pequeño Julen Roselló cayó accidentalmente a un orificio de prospección para buscar agua el pasado 13 de enero, cuando se encontraba con sus padres pasando la jornada de domingo en la finca de David Serrano. Jugaba con otra niña de la misma edad, hija del dueño del terreno, cuando se deslizó por el agujero, que medía unos 25 centímetros de diámetro. Sus familiares lo escucharon llorar brevemente. Luego, silencio. Desde ese momento se activó un operativo sin precedentes para intentar llegar al niño, aunque finalmente los efectivos que participaron en el rescate, que trabajó día y noche, solo pudieron sacar del pozo el cuerpo sin vida de Julen. El caso ha causado una gran conmoción en España e incluso más allá de nuestras fronteras.