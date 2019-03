Dos móviles revelan ahora nuevas claves sobre la desaparición de una mujer hace 11 años en Córdoba

Para los familiares de Ángeles Zurera parece que fue ayer cuando desapareció de su casa de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, sin dejar rastro, como si se la hubiese tragado la tierra. Sin embargo, el pasado día 2 de marzo se cumplieron 11 años desde que la están buscando. Sin descanso. Y ahora también con la ayuda de las nuevas tecnologías: su hermano, Antonio Zurera, ha recuperado dos móviles de Angelines, como la llamaban quienes la conocían, y los ha enviado a analizar a una empresa especializada para recuperar mensajes borrados o fotografías y llamadas.

Ángeles Zurera desapareció en 2008 sin dejar rastro (Captura de pantalla de Telecinco).

Según detalló Antonio en declaraciones a Canal Sur, "existen técnicas suficientes para averiguar extremos que hace once años no podían desvelarse gracias a los avances técnicos en esta materia" y, de hecho, ya se han producido hallazgos que ha preferido no revelar para no condicionar la investigación. Las sospechas respecto al contenido de los móviles surgieron porque uno de ellos se encontró rápidamente tras la desaparición, encima de una mesilla de noche, mientras que el otro no fue encontrado hasta varios días después dentro de un cajón y, según los expertos, contiene restos de tierra en su interior. Piensan, de acuerdo con 'El Confidencial', que el aparato incluso pudo ser enterrado y se puede extraer alguna conclusión del tipo de arena.

Cuando la mujer de 42 años desapareció en 2008, las sospechas de sus familiares recayeron sobre su exmarido, Manuel Reina, con quien tenía dos hijos y de quien se acababa de divorciar. Pocos días antes de que se le perdiera la pista la agredió físicamente, un delito que él mismo reconoció y por el que fue condenado. Además, se sabe que la noche anterior recibió una llamada de él de madrugada, una conversación que apenas duró dos minutos y tras la cual la mujer desapareció sin llevarse su ropa ni su documentación. "Sí, la llamé. Antes la había tratado de localizar varias veces más, pero no paraba de comunicar. Al final descolgó, pero ambos permanecimos completamente en silencio, sin decir ni siquiera 'dígame', nada", explicó él mismo a la Guardia Civil, según recoge el sumario.

Antonio Zurera, hermano de Ángeles, no ceja en su empeño de saber lo que pasó (Captura de pantalla de Telecinco).

En los innumerables registros que se han relizado, tanto en la zona como en propiedades del sospechoso no se ha encontrado ningún indicio que permita resolver el caso. Ahora, la familia espera que las novedades encontradas en los teléfonos permitan reabrir una investigaión que judicialmente ya se encuentra archivada.