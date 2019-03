El Día de la Mujer marca un nuevo 'hito histórico' en España con paros 'similares o superiores' a los de 2018

UGT y Comisiones Obreras han calificado de "jornada histórica", con paros "similares, si no superiores" al año pasado, la huelga convocada este viernes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. "El 8M de 2019 no va a desmerecer al 8M de 2018. Creemos que ya se puede afirmar que 2019 va a marcar otro hito histórico", ha señalado el secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, durante una concentración en la Plaza de Cibeles a la que han acudido cientos de hombres y mujeres.

Concentración multitudinaria por el Día Internacional de la Mujer en Pamplona (GTresonline)



En la misma línea, Sordo ha destacado que "se puede augurar ya un éxito de la dimensión laboral del 8M" y que la "gran ola violeta va a volver a inundar esta tarde las calles". "Cientos de miles, millones de mujeres y hombres van a tapar la calle en toda España para decir que este país no va a admitir un paso atrás en materia de igualdad", ha sentenciado.

Asimismo, ha asegurado que, aunque "queda mucho por hacer", van a denunciar "todos los discursos reaccionarios que niegan que existan brechas de género en España". "Este camino no va a tener marcha atrás y el que se oponga a él va a aparecer arrollado por esta marea violeta", ha manifestado.

En la sociedad española y en las empresas, según ha indicado Sordo, "existen brechas de género, desigualdad y discriminaciones", a su juicio, "muy patentes todavía", ya que "para que las mujeres ganasen de media el mismo salario que los hombres tendrían que ganar un 29 por ciento más", ha afirmado. El secretario General de CCOO también ha resaltado que "todo indica" que las manifestaciones convocadas este viernes "van a ser absolutamente masivas" y que el movimiento feminista "va a ser un éxito arrollador".

UNA JORNADA 'HISTÓRICA'

Por su parte, el secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que el 8M de 2019 es una jornada "sin lugar a dudas histórica". "Tiene que servir para que las empresas hagan un análisis de cuál es la situación de la igualdad y la brecha salarial desde una perspectiva muy amplia", ha apuntado.

"Queremos que los hombres nos sintamos plenamente partícipes de esta jornada, de tal manera que el lema 'ni más ni menos, iguales' se abra camino en nuestro país", ha señalado Álvarez, destacando que es una jornada "de lucha" en la que es "muy importante la participación de los hombres".

CALLE 'REVENTADAS' DE HOMBRES Y MUJERES

Por ello, ha incidido en que en la manifestación de esta tarde las calles "se tienen que reventar de hombres y mujeres" para "dejar claro a los gobernantes que más allá de la retórica hay que pasar a los hechos". El secretario General de UGT ha lamentado que desde el año pasado se ha avanzado "muy poco, casi nada", por lo que ha apostado por "poner las bases para que la discriminación sea imposible" en España.

En este contexto, ha hecho hincapié en la "necesidad de avanzar más allá del posicionamiento político" y ha lamentado que en el último año hayan aparecido "fortalecidos descaradamente y desvergonzadamente" nuevas expresiones machistas. "No queremos sólo estar como estamos, queremos avanzar. La sociedad tiene que continuar avanzando porque no vamos a ser plenamente libres si no somos iguales", ha manifestado.

Para avanzar en cuestión de igualdad, es necesario 'poner las bases para que la discriminación sea imposible', según Pepe Álvarez, líder de UGT (GTresonline)



EL DOBLE DE HUELGA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EN 2018

Durante su intervención en el acto, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado que la huelga "ha sido casi el doble del año pasado" en el Ayuntamiento de Madrid. "El feminismo seguirá adelante y nunca habrá marcha atrás, no la puede haber", ha dicho.

Para la alcaldesa, Madrid "es violeta, es feminista". "El Ayuntamiento lleva años diciendo Madrid por el feminismo, que es un movimiento extraordinariamente progresista, su esencia es el progreso. El feminismo permite igualdad, que es el sinónimo de democracia", ha subrayado.