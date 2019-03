La entrañable carta de unos niños madrileños que ha movilizado a Emmanuel Macron y a Pedro Sánchez

El objetivo de un grupo de alumnos del Colegio Público La Navata de Galapagar (Madrid) era muy claro: acabar con la contaminación del planeta para que no se extingan los animales. Los niños, de cinco años, pertenecen a la clase de 'los pingüinos y las pingüinas' y están muy concienciados con este asunto. Han escrito la carta con la ayuda de sus familiares y de sus profesores, quienes también les han echado una mano con la traducción del texto a otros idiomas.

Alumnos de 5 años del Colegio Público La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar, han escrito una carta a líderes mundiales (Archvio/GTresonline)



Los pequeños querían enviar la misiva al mayor número de jefes de Gobierno posible y, de hecho, se la han hecho llegar a los de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Islandia, Nepal, Francia y España. Por el momento, son los gobernantes de estos dos últimos países los únicos que han respondido.

El primero en hacerlo ha sido el representante francés, Emmanuel Macron, quien les ha mandado otra carta, escrita en su nombre por su jefe de Gabinete, François-Xavier Lauch, en un tono muy cariñoso: "Sensible a los sentimientos que le habéis descrito, el Presidente os agradece la confianza que habéis depositado en él al contarle vuestras inquietudes con respecto a la contaminación".

Los escolares piden a todos los gobernantes que digan "a los habitantes de su país que no tiren la basura al suelo porque llega al mar, que reciclen". También que "no hagan botellas de plástico sino de cristal o de metal, como las cantimploras" y "que las pajitas sean de metal y los cubiertos de metal o madera". De esta manera, "no contaminaremos el planeta y los animales no se extinguirán", explican.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de con otra misiva, ha hecho pública la petición de estos alumnos de Galapagar a través de su perfil de Twitter, compartiendo con todos los usuarios de esta red social la carta y asegurando que "hará todo lo posible por dejarles un planeta más limpio y una sociedad más concienciada". También la ha leído ante los asistentes a la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático que se celebra estos días en San Sebastián, donde ha declarado que este texto "da motivos para la esperanza".

No podemos ignorar el mandato de quienes heredarán el mañana. Comparto con vosotros la carta que me envían los niños y niñas del Colegio Público La Navata. Y un compromiso: este Gobierno hará todo lo posible por dejarles un planeta más limpio y una sociedad más concienciada. pic.twitter.com/XGpLoaBxws — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de marzo de 2019

Macron, por su parte, ha manifestado la importancia de actuar urgentemente "todos juntos y hablar con una sola voz", ya que "los desafíos y la transformación de nuestra sociedad y nuestro entorno" así lo requieren. Sánchez explica que "no podemos ignorar el mandato de quienes heredarán el mañana".

Estos estudiantes de Primaria se despiden en su carta "con un beso y un abrazo". Macron también termina la suya con un entrañable mensaje de despedida: "El presidente os envía sus mejores deseos para el cumplimiento de vuestros sueños".