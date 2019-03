Pedro Sánchez acusa a PP y Ciudadanos de bloquear las leyes que ahora son decretos

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al PP y a Cs de "obstaculizar y bloquear" en la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación de proposiciones de ley cuyo contenido se ha trasladado ahora a reales decretos leyes "para la mayoría social". En un mitin celebrado en el Centro de Congresos "Lienzo Norte" de Ávila, Sánchez ha pedido dejar de "mirar el dedo para mirar la luna", en referencia a que la oposición debe dejar de criticar al Ejecutivo por querer gobernar "hasta el último minuto" y dejar claro si apoyan o no la ampliación de los permisos de paternidad o las medidas para regular el alquiler, entre otras iniciativas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (EFE).

"La pregunta es por qué han estado nueve meses obstaculizando y bloqueando leyes de este calado, que son importantes para este país", ha resumido Sánchez. Ante esta situación y el final de la legislatura, el presidente ha reconocido que tenía "dos opciones": "no hacer nada o aprobar medidas que, más allá de las ideologías, benefician a la mayoría social de este país".

Sánchez ha insistido en que la "mala noticia" para las derechas es que "el gobierno empezó gobernando desde el minuto uno y lo va a seguir haciendo hasta el último minuto", por lo que los partidos deberán decir en la Diputación Permanente si apoyan o no el contenido de las normas propuestas por su Ejecutivo.

El presidente ha reprochado al PP y a Cs que hayan rechazado la tramitación hasta en "60 ocasiones" de iniciativas relacionadas con la igualdad laboral entre hombres y mujeres, la muerte digna a través de la eutanasia regulada en la sanidad pública o la ampliación de los plazos de investigación judicial de los casos de corrupción, entre otras medidas.

Se ha mostrado convencido de que fueron tanto el PP como Cs los que utilizaron su mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados para frenar esas "conquistas sociales porque sabían que las perdían si fueran debatidas". "No es que nosotros no queramos utilizar los trámites ordinarios, es que el PP y Cs a lo único que se han dedicado es a obstaculizar estas medidas", ha argumentado el presidente.

Sobre las próximas elecciones generales, Sánchez ha pedido "algo tan sencillo" como que "gane el sentido común" que en su opinión encarna el PSOE, al ofrecer un modelo de sociedad que "mira hacia adelante" y quiere "conquistar el futuro", en lugar de dar "un paso atrás y retroceder 40 años".

Para el presidente, lo que está en juego el 28-A es afrontar un modelo de país "incluyente o excluyente", un país "en el que quepamos todos o en el que sólo quepan los que se fotografiaron en la plaza de Colón", en referencia a los líderes del PP, Pablo Casado; de Cs, Albert Rivera; y de Vox, Santiago Abascal.

Sánchez ha alertado de que, cuando estos líderes critican las medidas sociales del Gobierno, lo que están haciendo en realidad es "criticar la movilización de la sociedad" que es el "motor" de estas transformaciones sociales.

Por esta razón ha hecho un llamamiento a la movilización para "ser muchos más y trascender el debate ideológico" para no apelar "sólo a la gente de izquierdas", sino también a las personas que, siendo o no de izquierdas, quieren una España "moderada, sensata y cabal, que mire al futuro y no retroceda".

El presidente ha rechazado el "cordón sanitario" tendido por Cs frente al PSOE y se ha preguntado si esta "democracia excluyente de Rivera" se basa en "entenderse únicamente con quienes piensan igual que tú", ya que este principio es contrario a lo que en su día inspiró la Transición en España.