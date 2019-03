Erika Echuaca, elegida nueva Reina del Carnaval de Las Palmas

Erika Echuaca ha sido elegida esta noche Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durante una gala basada en la alegoría "Una noche en Río". La joven, que lució un diseño de Nauzet Afonso patrocinado por McDonalds, fue la candidata número 11 en desfilar por el parque Santa Catalina, vestido para la ocasión con los colores del país caribeño, donde dominaron los pasos de la favorita del jurado. El recuento de votos de las tres mesas de jueces se decantaron por Erika Echuaca, con una puesta en escena llena de fuerza basada en dorados y plumas de tonos claros.

La joven Erika Echuaca se corona Reina del Carnaval de Las Palmas (EFE).

Tal y como ha confesado emocionada, no se lo esperaba "para nada", de hecho "ni si quiera pensaba presentarme". La nueva reina ha agradecido a todos los que han hecho posible el trono y ha invitado a "vivir el Carnaval, porque es único", entre lágrimas de alegría y los abrazos de compañeros y amigos. También emocionado y "volando sin alas como la fantasía", según ha explicado, el diseñador del traje , habitual en la confección de la fiesta reina de la capital isleña, Nauzet Afonso, ha asegurado que "me he inspirado en ella" en una "mujer fuerte" con un traje que "a algunos les recuerda a Martín Chirino, o a una mujer de ébano, o a lo que cada uno pueda ver" porque la idea es esa "crear algo que haga a la gente imaginar y sentir".

El diseñador Nauzet Afonso ha recibido en esta "Noche en Río" un doble premio, al ser reconocido también por la Asociación de Diseñadores de Carnaval ADIC por su traje. A la portadora del cetro de las carnestolendas la acompañó en el título como primera dama de la fiesta Cristina Mola, con la fantasía "24 grados" y con un diseño en turquesas salido de las profundidades del mar, obra de Alberto Pérez.

Adela Corujo quedó como segunda dama con la fantasía "Niteroi" (/Twitter).

Como segunda dama, Adela Corujo, con la fantasía "Niteroi", hizo levantar las manos del público capitalino, con un propuesta de guacamayos cariocas y un estallido de color. La tercera dama Daida Velázquez, con la fantasía "Salvar el Amazonas" hizo un guiño a la selva del país brasileño en un diseño lleno de plumas, con blancos, platas, brillos y los colores de la bandera carioca, a la que siguió como cuarta dama Cristina López, con la fantasía "Por ti volaré", envuelta en dorados y plumas, y elevándose sobre el suelo.

La Reina saliente ha entregado cetro junto al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, y la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, encargados de coronar a la nueva representante de la fiesta, que regresa mañana a las calles con el Carnaval de Día en Triana y la preselección Drag. Con la madrugada entrando en la capital isleña y el himno del Carnaval sonando en el céntrico parque, la fiesta ha pasado del escenario en la calle, que rebosará de samba y ritmo esta noche y hasta el próximo 10 de marzo.