El misterio rodea el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid

¿Quién y porqué asaltó la embajada de Corea del Norte en Madrid? La Policía Nacional ha confirmado a Efe que está investigando un presunto asalto a la sede diplomática del país asiático que se habría producido el pasado viernes. Las dificultades de la investigación son enormes, pero, según 'ABC', los asaltantes huyeron en dos coches de la propia embajada que ya han sido localizados y que está examinando la Policía Científica. Esperan encontrar huellas y vestigios del grupo que permitan identificarlos. De momento, lo único que se sabe de ellos es que eran diez y de origen asiático, aunque no está claro si eran norcoreanos.

Fachada de la embajada de Corea del Norte en Madrid (EFE)

El caso salió a al luz gracias a la denuncia de una trabajadora de la embajada que logró escapar del chalé en el que se ubica la embajada. De hecho, de forma oficial, la Policía Nacional se limita a explicar que solo se tiene constancia de las lesiones sufridas por una mujer que fue atendida a las 18:00 horas en la calle Viña del Pardo, vía que confluye con la de la embajada. Otras dos personas fueron atendidas por el Samur por contusiones leves, según ha confirmado Emergencias de Madrid.

Fuentes consultadas por Efe ha contado que un grupo de hombres irrumpió a primera hora de la tarde del pasado día 22 en la embajada, situada en el número 43 de la calle Darío Aparicio, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, muy cerca del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y se hicieron con varios ordenadores. No obstante, la representación diplomática no ha presentado denuncia, mientras que un portavoz de la embajada ha señalado a Efe que en la legación "no ha pasado nada".

La legación diplomática de Corea del Norte en España fue abierta en octubre de 2013 por el diplomático norcoreano Kim Hyok Chol, quien fue expulsado de España el 25 de septiembre de 2017 en respuesta a las pruebas balísticas de Pyongyang. La embajada en Madrid quedó reducida entonces al mínimo, con un encargado de negocios y un pequeño grupo de estudiantes de arquitectura.