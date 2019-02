Sanidad y Ciencia realizan un primer listado de 73 técnicas que han sido consideradas pseudoterapias

El Misterio de Sanidad, Consumo y Bienestar y el Ministerio de Ciencia han elaborado ya un primer listado con 73 pseudoterapias que no han demotrado "ningun intento" de evidencia científica. Así lo han anunciado este jueves la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, durante la presentación de la campaña '#coNprueba', una iniciativa que tranladará a la ciudadaníia información "veraz y accesible" sobre las pseudoterapias y pseudociencias.

En la foto, piedras calientes, una de las 37 técnicas que han sido consideradas como pseudoterapias. (Gtresonline)

Los ministros han informado de que las 139 técnicas que se están evaluando, 73 ya han sido directamente descartadas por no tener ningún ensayo clínico aleatorizado, revisiones sistemáticas o metaanálisis sobre su eficacia o seguridad, por lo que se pueden clasificar como pseudoterapias. Entre algunas de las descartadas se encuentran la hidorterapia del colon, frutoterapia, grafoterapia o el masaje tibetano. Las 66 restantes se encuentran actualmente en un proceso de evaluación por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologíias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (REDETS).

"No tenemos afán de prohibir nada, sino de aportar información a la ciudadanía para que tome decisiones correctas", ha aseverado el ministro Duque, quien ha evitado hablar de terapias y las ha calificado irónicamente de "cosas". Ahora bien, por ahora y hasta que no se apruebe un Real Decreto que modifique la normativa relativa a la publicidad sanitaria y a los centros sanitarios, los lugares en los que se lleven a cabo estas terapias seguirán teniendo el letrero de 'centro sanitario'. "El Real Decreto llevará su tiempo. Vamos a intentar llegar, porque el mundo no se acaba con las elecciones generales", ha aseverado Carcedo.

El informe del listado se enmarca dentro del Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, presentado por ambos ministros el pasado mes de noviembre y que, tal y como ha recordado Carcedo, tiene como objetivo generar, difundir y facilitar información basada en el conocimiento y en la evidencia científica "más actualizada y robusta" de las pseudoterapias, a partir de los trabajos elaborados por la REDETS.

"El problema no son las terapias que no tienen efecto, sino cuando determinadas sustancias o tratamientos conllevan que se abandonen otros que sí han demostrado evidencia científica de su eficacia, o cuando reducen los efectos de las terapias basadas en la evidencia", ha argumentado Carcedo, tras recordar que en el momento en el que tienen constancia de algunos de estos tratamientos que ponen en riesgo la salud, lo ponen directamente en conocimiento de la Fiscalía para que adopte las medidas legales que considere oportunas.

TÉCNICAS CONSIDERADAS PSEUDOTERAPIAS

En concreto, las técnicas que ya han sido calificadas como pseudoterapias son: análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles de Atlantis, armónicos, arolo tifar, ataraxia, aura soma, biocibernética, breema, cirugía energética, coaching transformacional, constelaciones sistemáticas, cristales de cuarzo, cromopuntura, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos, diafreoterapia, diapasones, digitopuntura, esencias marinas, espinología, fascioterapia, feng shui, flores del alba, frutoterapia, gemoterapia, geobiología, geocromoterapia, geoterapia, grafoterapia, hidroterapia del colon, hipnosis ericksoniana y homeosynthesis.

También: iridología, lama-fera, masaje babandi, masaje californiano, masaje en la energía de los chacras, masaje metamórfico, masaje tibetano, medicina antroposófica, medicina de los mapuches, medicina ortomolecular, metaloterapia, método de orientación corporal Kidoc, método Grinberg, numerología, oligoterapia, orinoterapia, oxigenación biocatalítica, piedras calientes, pirámide vastu, plasma marino y posturología.

Completan la lista de pseudoterapias: pranoterapia, psicohomeopatía, psychic healing, quinton, radioestesia, rebirthing, sincronización core, sofronización, sotai, tantra, técnica fosfénica, técnica metamórfica, técnica nimmo de masaje, terapia bioenergética, terapia biomagnética, terapia de renovación de memoria celular (cmrt), terapia floral de California, terapia floral orquídeas, terapia regresiva.

TERAPIAS QUE SIGUEN EN EVALUACIÓN

Las terapias que están todavía siendo analizadas son: abrazoterapia, acupresión, acupuntura, aromaterapia, arteterapia, auriculoterapia, ayurveda, biodanza, caballoterapia o hipoterapia, Chi-Kung o Qi-Gong, constelaciones familiares, cromoterapia, crudivorismo, drenaje linfático manual, enfermería naturista, fitoterapia, Gestalt, hidroterapia, hipnosis natural, homeopatía, kinesiología, kundalini yoga, linfodrenaje, luminoterapia, macrobiótica, magnetoterapia, masaje ayurvédico, masaje estructural profundo, masaje tailandés, medicina naturista, medicina natural china y meditación.

También se está analizando la moxibustión, musicoterapia, naturoterapia, osteopatía, panchakarma, pilates, programación neurolingüística, psicoterapia integrativa, quiromasaje, quiropraxia, reflexología o reflexología podal o reflexoterapia, reiki, respiración consciente integrativa, risoterapia, sanación espiritual activa, seitai, shiatsu o shiatsu namikoshi, sonoterapia, tai chi y la técnica Alexander. Las técnicas de liberación emocional, técnicas de relajación, terapia craneosacral, terapia de polaridad, terapia florar de bach, terapia floral de Bush, terapia herbal, terapia humoral, terapia nutricional, vacuoterapia, visualización, yoga de polaridad, yoga y el zero balancing, son otras de las que están en revisión.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, durante la presentación de la campaña '#CoNprueba. (Europa Press)

CAMPAÑA '#CoNprueba'

Aparte, Carcedo ha anunciado que se ha habilitado la página web 'CoNprueba.es' en la que se van a alojar todos los contenidos relacionados con las asociaciones del Gobierno frene a la pseudociencias y pseudoterapias. Además, a lo largo del año se van a dar a conocer acciones de cultura científica dirigidas a promover el pensamiento crítico y racional; al tiempo que se distribuirán materiales formativos para que los alumnos de secundaria conozcan cómo funciona el método científico y entiendan conceptos clave como, por ejemplo, 'efecto placebo', 'grupo control' o la diferencia entre correlación y casualidad.

"Estamos ante un auge de bulos que oscurecen la información real y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos a tener fuentes fiables a las que acudir", ha recalcado el ministro de Ciencia, para insistir en que la intención del Gobierno "no es restringir las decisiones libres de las personas, sino de darles herramientas para que tomen las decisiones adecuadas". Asimismo, la campaña cuenta con un plan de publicidad en medios de comunicación en el que se invita a la reflexión sobre el pensamiento crítico y racional, tanto en el ámbito de las pseudociencias como el de las pseudoterapias.

El lema elegido para dar unidad a la campaña, '#CoNprueba', pretende llamar la atención sobre la importancia de comprobar la información que se difunde y de ser "críticos" con los mensajes que llegan, desde terapias sin evidencia científica hasta "supuestas teorías científicas basadas en hechos falsos".