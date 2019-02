Desgarradoras revelaciones de los padres de Gabriel cuando se cumple un año de su muerte

Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del pequeño Gabriel, el 'Pescaíto', que falleció hace justo ahora un año a manos de la que entonces era la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, han abierto su alma ante los medios de comunicación. Han explicado, en rueda de prensa, cómo se sienten y cómo llevan la ausencia de su hijo con el paso del tiempo. Además, anuncian que van a pedir que se incluya, en el caso de Gabriel, la muerte de la hija de Ana Julia.

Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del pequeño Gabriel, durante la rueda de prensa de este miércoles (Captura de pantalla de 'Cuatro al día')

La niña se cayó de la ventana de su casa y, aunque en su día se consideró un accidente, el caso se revisó a raíz del trágico suceso con Gabriel para archivarse de nuevo posteriormente. Ángel y Patricia creen que podría resultar esclarecedor acerca de la intencionalidad de la actuación de la acusada del asesinato del niño.

Es lo único que han comentado acerca del proceso judicial y han pedido a los medios de comunicación que sean cuidadosos con la información que den al respecto porque podría perjudicar su resolución. "No nos gustaría que la defensa diga que no es un juicio justo" porque ya se haya sentenciado a la acusada antes de que éste comenzara, ha expesado Ángel. Aun así, entiende el interés generado: “es normal que todo el mundo quiera que se haga justicia”.

En la rueda de prensa han mostrado también sus sentimientos. Patricia ha detallado cómo se encuentra doce meses después de que dejara de ver a su pequeño: "Sigo de baja y no he podido volver a mi casa, me he tenido que ir".

A Ángel, por el contrario, le está viniendo bien trabajar: "mi cabeza me lleva continuamente a pensar en qué podría haber hecho yo para evitarlo". Su confesión es desgarradora: "Tengo sentimientos de culpabilidad porque si no hubiera tenido una relación con esa mujer, a mi hijo no le hubiera pasado nada". Ha revelado, además, que en ocasiones quiere tirar la toalla, pero que el juicio es lo que tanto a él como a Patricia les mantiene fuertes. "Después del juicio tengo un poco de miedo. No sé cómo vamos a reaccionar, si vamos a tener un bajón…"

Lo que más le ayuda a seguir hacia delante es pensar que Gabriel le salvó la vida; por eso, dice, "me toca vivirla de manera digna". Patricia explica que les "ha cambiado la vida". En un caso tan mediático como el suyo, es aún más difícil si cabe: "te desgarra" ir a una cafetería, ver una imagen (en televisión) "y que no puedas cambiar".

El pequeño Gabriel Cruz murió hace ahora un año (Twitter)

"Nos duele muchísimo saber que todo ha terminado para él", comenta Ángel. "Lo que más me duele es que él no sigue creciendo, riendo, jugando con sus amigos… que todo haya terminado para un niño de 8 años porque a una persona le haya dado la gana". En este sentido, asegura que sigue sintiendo "odio y rabia hacia Ana Julia".

Patricia ha querido, una vez más, extraer el lado positivo de esta trágica historia y ha pedido al padre de su hijo que explique a qué dedica ahora parte de su tiempo libre. Ángel entrena a jóvenes con síndrome de Dawn. "Ellos me dan muchísimo", afirma, sonriente. "Son niños, y algunos no tan niños, muy nobles".