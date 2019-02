El conmovedor motivo por el que este padre aparece en la orla de la universidad de su hijo

Juan Lucero ha recibido una emocionante sorpresa que ha supuesto una gran satisfacción para él: aparecer en la orla de la universidad de su hijo, Juan José. El motivo es que ha acudido a clase cada día durante los cuatro años de carrera para acompañarle porque padece una discapacidad severa. La Facultad de Magisterio de la Universidad de Cádiz, donde Juan José estudia el Grado en Educación Primaria, ha tenido este conmovedor gesto con Juan "porque se lo merece", como asegura uno de los profesores ante las cámaras de Antena 3.

Juan aparece en la orla de su hijo, Juan José, que se gradúa este año en Educación Primaria en la Universidad de Cádiz (Captura de pantalla del 'Telediario' de TVE)

La iniciativa ha sido de los compañeros de su hijo, quienes lo consideran el padre de todos. De hecho, es así como figura en la orla. Mientras bajo la foto del resto de estudiantes aparece su nombre y apellidos, debajo de la de Juan se puede leer el mejor de los títulos: "Papá de Juan José y de todos…"

"Es un modelo a seguir", afirma una de las alumnas. También lo es su hijo, que nació con la discapacidad que padece y se quedó huérfano de madre con solo seis meses. Desde entonces, ha sido su padre su bastón más fuerte y, juntos, han superado todo tipo de barreras.

Y no es para menos porque este padre entregado estaba mañana y tarde en la Facultad y formaba parte de los grupos de trabajo en los que participaba su hijo, que ha conseguido su sueño de ser maestro gracias a este pilar incondicional."Si tienes ganas, con esfuerzo y con el apoyo de la familia, todo es posible", explica agradecido Juan José en el 'Telediario' de TVE. "Para mí es un orgullo el reconocimiento de todos mis compañeros hacia él".

Por su parte, Juan comenta, emocionado, que "no se lo esperaba". Los profesores le animaban a que aprovechara su asistencia y se matriculara en la carrera, pero no lo hizo. Su objetivo no era otro que ayudar a su hijo. Aun así, era uno más en clase y así se lo han reconocido este martes.

Padre e hijo, tras recibir la emotiva sorpresa que han recibido de los compañeros de promoción del segundo (Captura de pantalla del 'Telediario' de TVE)

A sus 40 años, Juan José acaba de graduarse de su segunda carrera, pues ya es licenciado en Matemáticas. Ahora se plantea estudiar el Máster en Educación, al que su padre, sin duda, también acudirá con mucho gusto.