El abogado de 'La Manada' presenta un recurso ante el Supremo contra la condena a nueve años por abuso sexual

Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco miembros de La Manada, ha presentado este lunes el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la condena de nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven en los Sanfermines de 2016. El abogado ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el recurso se basa fundamentalmente en tres líneas, la primera de ellas que el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra se realizó, en su opinión, "bajo una presión mediática que puede dar lugar a la nulidad del mismo".

Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco miembros de La Manada (EFE)

Para Martínez Becerra, "esa presión se personalizó en algunos miembros del tribunal y por mucho que en la propia sentencia se haya dicho que no afectaba en ningún caso a la resolución, en muchísimos aspectos sí existía esa presión y sí se ha dejado ver en la resolución". El segundo argumento que esgrime el abogado de La Manada es que, "de acuerdo con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo, la declaración de la denunciante no reúne ni pasa los filtros exigidos por ese criterio jurisprudencial, que son la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia del mismo". "Aportamos todos los elementos que han acreditado que no pasa esos tres filtros y la doctrina jurisprudencial al respecto", ha comentado el letrado.

En tercer lugar, Martínez Becerra argumenta en el recurso que "el principio acusatorio de abuso sexual con prevalimiento no se dilucidó a lo largo de la vista, y si bien es cierto que alguien acusado por un delito de agresión sexual puede ser condenado por abuso, el prevalimiento aparece de forma sorpresiva cuando ninguna de las acusaciones utilizó esa figura".

El abogado de La Manada ha presentado el recurso ante el Tribunal Supremo después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmara en diciembre la condena de nueve años de prisión a los cinco miembros de La Manada, que permanecen en la actualidad en libertad provisional.