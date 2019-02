Una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso a medicamentos esenciales, aquellos destinados a responder las necesidades más importantes de salud pública, según se ha puesto de manifiesto durante la inauguración la mesa redonda 'Acceso a Medicamentos Esenciales', celebrada en el marco del III Congreso de Cooperación de la Organización Médica Colegial (OMC) en Santiago de Compostela. Se trata, tal y como han avisado los expertos, de un "desafío global" que requiere de una actuación conjunta entre países para hacer frente a los precios elevados, derivado del sistema de patentes, factores políticos, carencias en la capacidad de las agencias reguladoras y la falta de coordinación entre los actores implicados, que todo ello imposibilita que estos medicamentos que están disponibles lleguen a donde se necesita.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estos medicamentos son los que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población y su selección se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo-eficacia comparativa. Todos estos medicamentos se recogen en la 'Lista Modelo de Medicamentos Esenciales' de la OMS que se actualiza cada dos años y que, según la última actualización de 2017, hay 433 de medicamentos considerados esenciales para responder a las necesidades más importantes de salud pública.

"Vivimos en un planeta donde una de cada tres personas no tiene acceso a los medicamentos imprescindibles para garantizar una vida digna e incluso para salvar su propia vida y esto se ve más acuciado en los países con menos recursos donde un 60 por ciento de las personas que viven en pobreza extrema carecen de ellos. Aunque estos medicamentos están disponibles y fabricados, no llegan a donde se necesita. Lo paradójico es que, aunque estos medicamentos están disponibles y fabricados no llegan a donde se necesita", ha dicho el director del Área de Análisis de Políticas de ISGlobal, Gonzalo Fanjul.

A su juicio, el sistema de acceso a medicamentos esenciales "está roto", desde el punto de vista ético y práctico, y es controlado por los intereses de un oligopolio algo que afecta a la salud de todos. Es por ello que, prosigue, garantizar el acceso a estos fármacos no es solo un asunto de los países en vías de desarrollo, "sino un desafío de todos", por lo que ha abogado por lograr que sea una prioridad garantizar este acceso en los sistemas de salud y en la agenda global de salud.

PAPEL DE LAS AGENCIAS IBEROAMERICANAS DE MEDICAMENTOS

Por su parte, el jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Ramón Palop, ha explicado el papel de las agencias iberoamericanas de medicamentos y productos sanitarios que, desde hace muchos años, están agrupadas en la Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (Red EAMI). Concretamente, esta red está formada por las agencias o direcciones de medicamentos vinculadas a los ministerios de salud o instituciones de investigación en salud pública de veintidós países iberoamericanos. "Esta agrupación surge como instrumento clave para salvaguardar las garantías de los ciudadanos en materia de eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos", ha explicado el experto.

Como el resultado de las actuaciones de esta red, apostilla, se ha logrado vincular por medio de redes a dos niveles de decisión: gestores de políticas y técnicos, todos ellos expertos en el sector del medicamento y políticas de salud pública. "En América Latina las autoridades sanitarias precisan de apoyo y cooperación en el marco regulatorio de los medicamentos y productos sanitarios y en este sentido desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Agencia Española de Cooperación Internacional estamos trabajando, en el desarrollo de las capacidades de estos países en esta materia", ha argumentado.

Asimismo, el director Técnico del Área Logística Humanitaria de Farmacéuticos Mundi, Guillermo López Rozada, se ha referido al suministro de medicamentos en las crisis crónicas y en las emergencias humanitarias, comentando que es uno de los principales ejes que condicionan el acceso a medicamento. Algo en lo que, tal y como ha argumentado, influyen las patentes, que marcan el precio de estos fármacos, así como factores políticos, económicos, de infraestructura, técnicos y en algunos casos culturales y son los países en vías de desarrollo, principalmente, los que afrontan retos en el ámbito nacional e internacional en la cadena de suministro por estos asuntos.

La escasez de recursos, así como las carencias en los sistemas de control han llevado a los países en vías de desarrollo, es lo que, a su entender, ha llevado a aunar esfuerzos que les permitan con los años desarrollar elementos comunes para avanzar desde un modelo de suministro dependiente y de autogestión hacia un modelo autónomo y más sostenible. "Es muy importante la coordinación entre todos los actores implicados, público y privados. Hay que pensar que la salud es un derecho, no algo por lo que se tenga que pagar. Vemos el medicamento como algo económico cuando debería ser un derecho a la salud. En lo relativo a los suministros en contextos humanitarios, y al contrario que en las crisis crónicas, los esfuerzos para mejorar el suministro recaen en mayor medida en los organismos que prestan la ayuda. Se combina el suministro estandarizado con la especialización de los recursos humanos, formando así equipos médicos de emergencias más eficaces y efectivos en la gestión de la ayuda", ha puntualizado López Rozada.

Del mismo modo, la consultora en Análisis de Políticas Públicas en el Medicines Patent Pool (MPP), dependiente de la ONU, Elena Villanueva, ha explicado el rol de las licencias voluntarias no exclusivas en el acceso a medicamentos esenciales. Para ella, en el acceso al sistema universal de salud, el alto precio de los medicamentos uno de los "mayores retos". Es por ello que desde El Medicines Patent Pool, una organización de salud pública respaldada por las Naciones Unidas, proponen la entrada de genéricos gracias a licencias voluntarias firmadas por industrias farmacéuticas que hacen que el precio baje drásticamente.

Mediante estas licencias voluntarias se permite que las empresas farmacéuticas que producen medicamentos genéricos fabriquen y distribuyan medicamentos patentados en los países en desarrollo, entre ellos los esenciales, a precios asequibles. Ahora, según ha dicho Villanueva, el objetivo es llegar al resto de medicamentos esenciales patentados que estén incluidos en la lista de la Organización Mundial de Salud de 2019.

Finalmente, la directora de la Fundación Mundo Sano, Alicia Soto, ha avisado de que el acceso a los medicamentos puede ser una cuestión de "vida o muerte", y ha expuesto el ejemplo de Atención Integral a una Enfermedad Desatendida como es El Chagas, haciendo referencia al caso concreto de España donde hay 55.000 afectados. "El acceso a los medicamentos puede ser una cuestión de vida o muerte, y es fundamental tanto para mejorar la calidad de vida como para tener una vida digna es por ello que insistió en la importancia de, primero, garantizar en las poblaciones desatendidas el acceso al diagnóstico y, después "al tratamiento adecuado", ha zanjado.