Los Turpin se declaran culpables de secuestrar y maltratar a sus 13 hijos durante años

David y Louis Ann Turpin, conocidos como el matrimonio Turpin, acusados de torturar, maltratar y mantener cautivos a sus 13 hijos durante años en su casa familias de California, se han declarado culpables de 14 cargos a los que se enfrentaban, según informó la Fiscalía del Condado de Riverside. La pareja, que en un principio decidió declarase inocente, finalmente cambió su declaración para evitar ir a juicio, que llevan detenidos desde enero del año pasado. “Queremos justicia, pero esa justicia también es cuidar a las víctimas y no queremos que sufran más”, recalcó el fiscal de distrito, Mike Hestrin, en declaraciones recogidas por EFE.

Los Turpin aparentaban llevar una vida normal en redes sociales (David-Louise Turpin/Facebook).

“Es el caso más horroroso que he visto en toda mi carrera como fiscal”, afirmó Hestrin, quién precisó que al cabo de 25 años la pareja podría solicitar libertad condicional aunque un tribunal tendrá que determinar si se le concede o no el pedido. El fiscal precisó que es “la condena es la más grande que se pueda lograr en California” después que el año pasado entró en vigencia una ley que no permite condenar de más de 25 años a una persona de la tercera edad, sin tener una oportunidad de pedir libertad condicional.

El caso, que ha conmocionado a la sociedad estadounidense, se destapó gracias a una de las hijas, de 17 años, que logró escapar del terrorífico encierro y llamar para denunciar la situación y que sus hermanas estaban “encadenadas a las camas” en el domicilio familiar. Las autoridades descubrieron luego las penosas e insalubres condiciones en las que permanecían los 13 , en ese momento con edades comprendidas entre los 3 y 29 años, quienes fueron atados con cuerdas y cadenas, encerrados en jaulas y algunos de ellos presentaban cuadros de desnutrición severa.

Los Turpin se habían declarado inocentes hasta este viernes (Cordon Press).

Están a cargo de los servicios sociales del Condado de Riverside y todavía reciben tratamiento médico, tras ingresar de urgencia en un centro hospitalario el pasado 16 de enero. Y ahora se encuentran divididos en dos hospitales: los mayores están en el Corona Regional Medical Center, mientras que los menores se encuentran en el Riverside University Health System Medical Center. Los responsables de estos centros no han dado detalles concretos sobre su estado para preservar su privacidad, pero sí han contado que son muy colaboradores y obedientes y que confían en poder recuperarse y comenzar una nueva vida.

