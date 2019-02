Confesiones, guiños e inesperadas alusiones en la presentación del libro de Pedro Sánchez

En un ambiente distendido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que en su libro 'Manual de Resistencia' ha contado su verdad y ha desvelado que donará los beneficios a las personas sin hogar "que desgraciadamente están olvidadas". Acompañado por su mujer, Begoña Gómez, y por gran parte de su Ejecutivo y de la dirección del PSOE, Sánchez ha dialogado con la periodista Mercedes Milá y el aventurero Jesús Calleja en un acto con guiños, confesiones y hasta una inesperada referencia por parte de la presentadora a la amistad entre Malú y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que dejó descolocado al presidente.

"Yo he venido aquí a hablar de mi libro", bromeó Sánchez al principio del acto, cuando Calleja y Milá conversaban como si él no estuviera allí, en un gesto de complicidad con la presentadora, a la que el escritor Francisco Umbral le dijo las mismas palabras en un programa de Antena 3 en 1993. Y habló, largo y tendido, de su historia personal y política, la de un fracaso y una 'resurrección': "Yo me caí y me volví a levantar y eso tiene su valor en lo personal y puede ser ejemplarizante. En un país en el que las segundas oportunidades están estigmatizadas, yo reivindico una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta y una quinta".

El diálogo a tres estuvo jalonado de momentos de humor, como cuando Mercedes Milá le dijo al presidente, al que ambos presentadores tutearon en todo momento: "Hablas más claro en el libro que aquí" o cuando Pedro Sánchez, preguntado por Calleja sobre cuáles serán los resultados de las elecciones del 28 de abril contestó, con cierto tono socarrón: "Tienen buena pinta...". Hubo hasta un momento de desconcierto cuando Mercedes Milá se refirió a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y especialmente, de Ciudadanos, Albert Rivera.

La presentadora, cuando se disponía a preguntar sobre las negociaciones fallidas de los Presupuestos Generales del Estado, hizo una alusión a la relación que, según la revista 'Semana', tiene Rivera con la cantante Malú, lo que generó los cuchicheos de la abarrotada sala donde se celebraba la presentación y que dejó descolocado y visiblemente incómodo al presidente del Gobierno, que no se pronunció sobre el asunto. También se refirió Milá a la baja de paternidad de la que estaba disfrutando en esos cruciales momentos Pablo Iglesias. Y en el transcurso del acto, la presentadora también mencionó varias veces a la coautora, la exdiputada de UPyD y ahora secretaria de Estado socialista de España Global, Irene Lozano.

También el presidente quiso recordar que ambos han escrito el libro "a cuatro manos" y recalcó que es una reivindicación de su trayectoria vital. "Lo que he trasladado es mi verdad", subrayó, "no me exculpo de los errores que haya podido cometer ni acuso a nadie" y ha dicho que su libro refleja un cambio de época y que su historia se parece a la de tantos españoles que durante la crisis "supieron levantarse" tras sufrir situaciones muy duras. "Resistir es cobrar 800 euros y llegar a fin de mes".

Ha confesado que aprendió del "enorme sentido de Estado" de su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, por quien siente "aprecio y respeto", y ha lamentado no contar con el mismo apoyo institucional que él le brindó al expresidente cuando era líder de la oposición en lo relativo a las tensiones territoriales. "Cataluña nos unió", ha enfatizado Sánchez, "y me gustaría tener el mismo nivel de apoyo que tuye yo hacia Mariano Rajoy". "Cataluña nos debería unir a todos los partidos constitucionalistas", ha insistido.

Ha desvelado que ni el expresidente Felipe González, ni la expresidenta andaluza Susana Díaz, ni el Rey, ni ninguna de las personas a las que menciona en su libro le han llamado para pedirle que rectifique las afirmaciones que se vierten en él. Concretamente, le preguntaron por el fragmento del libro en la que narra una conversación con Felipe VI en el marco de la ronda de consultas para su investidura fallida en 2016 y ha negado haber revelado nada: "Tampoco cuento interioridades", ha zanjado.

En la presentación, rodeada de una enorme expectación, con las ausencias de los barones socialistas, y con una gran cobertura mediática, estuvieron presentes 14 de los 17 ministros de Pedro Sánchez, parte de la Ejecutiva socialista, el exjuez Baltasar Garzón, y hasta el Padre Ángel, que se ocupa de las personas sin hogar, aunque aún no se sabe concretamente a qué organización van a ir destinados beneficios por las ventas del libro.