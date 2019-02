Un libro sobre Jack el Destripador desvela quiénes eran (de verdad) sus víctimas y cómo la mataba

En el Londres de finales del siglo XIX Jack el Destripador desató el pánico. Los crímenes de cinco mujeres en la zona de Whitechapel sembraron el caos y el desconcierto en la capital británica y hoy, 131 años después, su historia sigue siendo el argumento de libros, películas e investigaciones. La última teoría sobre los sangrientos hechos la ha lanzado la historiadora Hallie Rubenhold, que asegura que las víctimas del despiadado criminal no eran prostitutas y que cuatro de sus cinco víctimas fueron asesinadas mientras dormían en la calle.

Una exposición sobre Jack el Destripador mostró cómo iban equipados los policías de la época (EFE).

En un libro que se acaba de publicar en inglés, titulado 'Las cinco: las vidas no contadas de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador' (ed. Random House), Hallie Rubenhold sostiene que Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly no eran prostitutas sino trabajadoras pobres sin hogar que dormían en las calles tras las extenuantes jornadas laborales.

Solo una de ellas, Mary Jane Kelly, fue hallada en una habitación alquilada. Y solamente ella y Elizabeth habían ejercido la prostitución en algún momento de sus vidas, aunque en el momento de los asesinatos no hay pruebas de que lo siguieran haciendo. Las tres mujeres restantes trabajaban como sirvientas y empleadas de lavandería. No era infrecuente en el Londres de la época que los trabajadores con bajos sueldos no tuvieran para pagarse un techo y vivieran en la calle.

Un cuchillo en una exposición sobre el célebre y temido personaje, cuya identidad sigue siendo un misterio (EFE).

Ese era el caso de las víctimas de Jack el Destripador según esta nueva teoría, que asegura también que el asesino las mató mientras dormían, de ahí que no pidieran socorro y que pese a la crueldad de los asaltos, todo se llevase a cabo en el silencio más absoluto (y, por lo tanto, discretamente). ¿Por qué se dijo entonces que eran prostitutas? La autora cree que se debe al sexismo imperante en aquellos tiempos.

"En aquella época en Londres, cada mañana 70.000 personas se despertaban sin tener ni idea de dónde se acostarían por la noche", asegura. Y añade que muchas de esas personas eran mujeres, trabajadoras pobres, y que la policía al verlas en la calle simplemente asumía que se trataba de prostitutas. "Es más, la gente siempre se sorprende cuando les recuerdo que la mayoría de las víctimas tenían más de 40 años", ha contado la autora, que subraya que en 1888, tener esa edad era ser "muy mayor".

Lo que sigue siendo una incógnita es la identidad de uno de los asesinos en serie más célebres de todos los tiempos. Siempre se ha sospechado que podría ser un carnicero, debido a que era muy diestro con los cuchillos y a los cortes tan precisos y certeros que infligía a sus víctimas. Además, los restos mortales de sus víctimas fueron hallados cerca de los astilleros, donde se traía la carne para abastecer las carnicerías de la capital británica.