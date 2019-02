Theresa May insiste en su plan de 'brexit' en medio de una crisis en su partido

La primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, insistió este miércoles en su estrategia de "brexit" en medio de una crisis en su partido y en el laborista causada por la deserción de varios diputados descontentos. En su comparecencia semanal en la Cámara de los Comunes, May explicó que en su reunión esta tarde en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevé renegociar la polémica salvaguarda irlandesa, principal obstáculo para que se apruebe su acuerdo para la salida de la UE.

La primera ministra británica, Theresa May (EFE).

La jefa del Gobierno rehusó también descartar una retirada sin pacto el próximo 29 de marzo. En su intervención, May eludió referirse a la dimisión de tres diputadas conservadoras, que anunciaron este miércoles su marcha del partido gobernante por la gestión del "brexit" de la primera ministra, a quien acusaron de estar "sometida" al ala eurófoba.

Estas tres parlamentarias se han unido al llamado Grupo Independiente constituido en la Cámara de los Comunes por ocho colegas laboristas que también han dejado su formación desde el pasado lunes. Los dimisionarios laboristas achacaron a su líder, Jeremy Corbyn, una mala gestión de los presuntos casos internos de antisemitismo y una postura ambigua respecto a la salida de la UE.

RELACIONADO: Tres diputadas conservadoras dejan a May y se van al Grupo Independiente

Estos once parlamentarios disidentes votarán ahora por su cuenta en los Comunes, lo que puede tener consecuencias para los planes de May y dificultar aún más el proceso de retirada del bloque. A preguntas de Corbyn en la comparecencia semanal, May precisó que quiere obtener de la Unión Europea cambios en la salvaguarda que satisfagan "a la gente de Irlanda e Irlanda del Norte y aborden las inquietudes del Parlamento" de Londres.

Theresa May dijo que Londres y Bruselas exploran tres posibilidades, sustituir la salvaguarda por "arreglos alternativos" como pidió el Parlamento en una votación el 29 de enero, poner fecha de caducidad a la polémica cláusula de seguridad o introducir un mecanismo que permita al Reino Unido rescindirla de manera unilateral.

RELACIONADO: El Parlamento británico debate y vota los pasos del 'brexit'

La líder "tory" subrayó que hay solo dos vías para evitar que el país salga del bloque sin pacto, aprobar su pacto (rechazado por la cámara baja el pasado 15 de enero) o retrasar la fecha de retirada, lo que, advirtió, significa "permanecer en la UE".

May, que sigue con sus contactos diplomáticos, está bajo presión para conseguir cuanto antes concesiones significativas de Bruselas, pues se ha comprometido a convocar una nueva votación en la Cámara de los Comunes el 27 de febrero, haya o no logrado modificar su pacto.

RELACIONADO: Theresa May quiere concretar el 'brexit' el 29 de marzo con un acuerdo

La primera ministra afronta además la posible dimisión de varios ministros de su gabinete que rechazan dejar el bloque europeo sin un acuerdo bilateral. Por su parte, la UE ha señalado que no renegociará el tratado ratificado por los Veintisiete el pasado 25 de noviembre pero está dispuesta en cambio a modificar la declaración anexa sobre la futura relación comercial bilateral.

El negociador jefe comunitario, Michel Barnier, admitió este martes en Madrid que está "muy preocupado por el 'impasse' político" en el Reino Unido y señaló que la UE sigue con sus preparativos para el caso de que haya un "brexit" no pactado.