Tres diputadas conservadoras dejan a May y se van al Grupo Independiente

Las diputadas conservadoras Heidi Allen, Anna Soubry y Sarah Wollaston presentaron este miércoles su dimisión del partido liderado por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y anunciaron que se unen al nuevo Grupo Independiente de la Cámara de los Comunes. Las parlamentarias siguieron así los pasos de los ocho laboristas -Luciana Berger, Chuka Umunna, Mike Gapes, Ann Coffey, Angela Smith, Chris Leslie, Gavin Shuker y Joan Ryan- que abandonaron esta semana también su formación política y formaron este nuevo grupo.Las conservadoras justificaron su decisión, en una carta dirigida a la primera ministra, en la "desastrosa" gestión del "brexit" que está haciendo el Gobierno conservador.

Las diputadas conservadoras Sarah Wollaston, Anna Soubry y Heidi Allen ofrecen una rueda de prensa tras anunciar su renuncia en Londres (EFE)

La primera ministra manifestó al recibir la misiva su "tristeza" por la salida de estas tres políticas, partidarias de un segundo referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea (UE). Allen, Soubry y Wollaston criticaron al Ejecutivo de May por no haber atajado "las divisiones" causadas por el "brexit" sino haber centrado sus políticas en "establecer líneas rojas". "El país se merece algo mejor. Creemos que hay un fracaso de la política en general, no solo en el Partido Conservador sino en los dos principales partidos que se han movido a los extremos dejando a millones de personas sin representación", escribieron en la misiva.

Para las firmantes, la política del Reino Unido requiere una reforma "urgente y radical" en la que, aseguran, están determinadas a formar parte. Las tres desde hoy exconservadoras adelantaron que formarán parte del Grupo Independiente en el Parlamento, que se creó esta semana y que ya cuenta con once miembros, ocho laboristas y tres "tories". No obstante, las parlamentarias señalaron que habrá momentos en los que sigan apoyando al Gobierno de May en asuntos como el fortalecimiento de la economía, la seguridad y la mejora de los servicios públicos.