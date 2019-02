La diputada y exministra del PP Celia Villalobos deja la política

La diputada del PP Celia Villalobos deja la política activa. "Yo me quito aquí el escudo del PP y a partir de ahora soy Celia Villalobos", ha anunciado en el programa 'Espejo Público', en Antena 3. Al terminar esta legislatura abandonará su escaño en el Congreso, donde es la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo, cuyos trabajos han encallado al no llegar a un acuerdo. Villalobos, también vocal de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha confirmado a Efe que esa es su intención, con lo que cierra una larga trayectoria como parlamentaria que comenzó en el año 1989. De hecho, es una de las más veteranas en la cámara.

Celia Villalobos era una de las más veteranas del Congreso de los Diputados (EFE).

"Han sido unos años muy felices en esta casa. Creo que he aportado mucho, he luchado mucho, he conseguido muchas cosas, he sido portavoz de las áreas más complicadas de mi partido", ha explicado. También ha lamentado no haber podido cerrar su etapa en la política con un acuerdo para las pensiones. La propia Villalobos ha relacionado su retirada con su apoyo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. "Me parece normal, yo perdí un congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo".

En agosto del año pasado, la diputada malagueña fue apartada de la Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte desde 1989, dentro de los cambios que el PP realizó en este órgano tras la elección del nuevo presidente, Pablo Casado, en julio, después de que Villalobos apoyase la candidatura de su contrincante.

Celia Villalobos en un mítin junto con Mariano Rajoy (Getty Images).

Villalobos, que también fue alcaldesa de Málga entre los años 1995 y 2000, ha mostrado opiniones diferentes a las de la línea oficial de su partido, especialmente en temas sociales, como el matrimonio homosexual o el aborto. En 2005 incluso fue sancionada económicamente por votar en contra la directriz general. Sus diferencias con la nueva directiva han sido notorias.

También ha sido protagonista de varias polémicas. Una de las más recientes y conocidas, cuando ejercía las funciones de vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso de los Diputados, en 2015, cuando fue grabada jugando a un videojuego en su iPad durante la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación. De 69 años de edad, tiene tres hijos, y está casada con el exasesor del PP Pedro Arriola y es diputada por Málaga desde 1989.