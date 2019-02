La OCU alerta que los vehículos con etiqueta Eco o Cero puede contaminar más que uno de gasolina

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido que hay vehículos que pese a no contar con el dispositivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) Eco o Cero emisiones contaminan menos que otros que si que cuentan con la etiqueta. La organización denuncia que para la concesión de estas etiquetas solo se tiene en cuenta la tecnología que usan los automoviles y no el impacto real de las emisiones que cada vehículo produce.

Distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) Eco (Europa Press)

De este modo, la organización considera que el actual sistema de concesión de etiquetas es "injusto", ya que los nuevos motores de gasolina de vehículos de pequeña potencia contaminan "igual o menos" que muchos coches híbridos no enchufables de alta potencia e incluso algunos contaminan menos que los hibridos enchufables de gran cilindrada, cuando estos agotan su batería. Destaca, además, que ocurre lo mismo con los modelos de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC). "Una vez en la carretera no existe forma de comprobar si están usando estos cmbustibles o están funcionando con gasolina y, por tanto, su impato es el mismos, o más elevado, en función de la cilindrada", señala.

RELACIONADO: Guía para conducir por Madrid con el plan anticontaminación

No obstante, para la OCU el sistema de etiquetas ambientales supone un "avance", puesto que la ventajas asociadas a ellas contribuyen a impulsar la compra de automóviles con motores "mas limpios", como los eléctricos o los híbridos. Por otro lado, la organización de defensa del consumidor pone de manifiesto que un coche eléctrico cuesta de media 2.000 euros más que un híbrido enchufable, 10.000 euros más que un híbrido no enchufable y hasta 12.500 euros más que un modelo de gasolina. "Aunque la pasada semana se aprobaron unas ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, no siempre están disponibles, y con frecuencia se agotan rápidamente", añade.

En definitiva, OCU considera que debe revisarse el sistema de concesión de etiquetas medioambientales para que estas puedan cumplir su objetivo, "que no es otro que clasificar a los vehículos de acuerdo con su impacto ambiental real".