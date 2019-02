¡El amor no entiende de ideologías! La romántica historia de dos rivales políticos en Galicia

“No solo tienes los ojos más bonitos del mundo, sino tienes el mundo más bonito en tus ojos. Coincidir mental y emocionalmente es una suerte, una sintonía asombrosa y casi inexplicable que me fascina todos los días cuando me veo en tus ojos.”, así era la romántica declaración de Isabel Pregal, candidata de Ciudadanos en Fornelos, en un mensaje de Facebook a su pareja Andrés Díaz, alcalde del PSOE en Ponte Caldelas, por su cumpleaños. Esta pareja son rivales en la política pero no dudan en proclamar su amor a los cuatro vientos a través de las redes sociales, consquistando sin lugar a dudas a sus seguidores que felicitan a los enamorados por anteponer el amor a la política.

Llevna juntos desde hace varios años, pero hasta esta semana Isabel no había dado el salto a la política (Isabel Pregal/Facebook).

Uno de los últimos mensajes que demostraban lo enamorados que están, lo escribía Andrés a Isabel: “Si te sueño porque te quiero, si te necesito porque te quiero, si te pienso porque te quiero, si te añoro porque te quiero, te quiero porque te quiero y te quiero porque eres tú”. Una historia de amor que no solo conquista a sus seguidores, sino que también ha saltado estos últimos días a las páginas de algunos periódicos. Como el diario 'La Voz de Galicia', que le dedica unas bonitas palabras sobre su relación, en la que dicen que viven en un constante San Valentín.

Ambos se envían cariñoso mensajes en las redes (Isabel Pregal/Facebook).

Tal y como recogen en 'El Diario de Pontevedra', Isabel Pregal es experta en desarrollo persona y ha dado el salto definitivo a la política, al confirmarse que liderará la formación de Ciudadanos en Fornelos de Montes. Hasta el momento siempre se había considerado independiente pero eso ha quedado atrás desde esta última semana. Aunque no se tendrá que enfrentar en las próximas elecciones a su pareja sí que lo hará contra un compañero de partido de Adrián. Habrá que esperar a mayo para ver si gana o no los comicios.

Pero si hay algo que no deja sin lugar a dudas, es que la historia de Andrés e Isabel demuestra que el amor no entiende de razones ni de ideologías.