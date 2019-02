Un millar de chinos se manifiestan en Madrid por el bloqueo de sus cuentas bancarias

Alrededor de un millar de ciudadanos chino se ha manifestado este viernes frente a las puertas de la sede del banco BBVA en el Paseo de Recoletos por el reciente bloqueo de sus cuentas bancarias, lo que han considerado "racista" y han reclamado igualdad para acabar con este bloqueo "discriminatorio". Esto se produce tras el bloqueo por parte de varios bancos españoles de cuentas bancarias para, según las entiendas, actualizar los datos y cumplir con la ley de prevención de blanqueo de capitales. Los usuarios asiáticos se han rebelado al grito de "discriminación no, igualda ya".

Los clientes chinos del banco español BBVA protestan frente a su sede en Madrid. El cartel dice: "Pasamos hambre en el Año Nuevo chino" (Gtresonline)

Las protestas se han dirigido mayoritariamente hacia el banco BBVA, sin embargo, han acusado también a otros bancos como Bankia, Caixabank, Santander o Sabadell, y han asegurado que se trata de unas acciones que demuestrasn "racismo bancario". Sin embargo, los manifestantes han considerado que la "discriminación por parte de BBVA es aún mayor", ya que hace meses los usuarios chinos no pueden tener acceso a los cajeros automáticos para realizar ingresos y no pueden enviar dinero a sus familias.

BBVA RECHAZA LA DISCRIMINACIÓN Y ASEGURA QUE ESTA DESBLOQUEANDO LAS CUENTAS

BBVA ha rechazado de manera rotunda cualquier forma de discriminación en el acceso de sus clientes a cualquier producto o servicios del banco y ha asegurado que en los últimos días la entidad ha desbloqueado numerosas cuentas "a muy buen ritmo". Así lo ha indicado su portavoz Álvaro Calleja después de que miles de ciudadanos chinos residentes en Madrid denunciasen la presunta discriminación que aseguran estar sufriendo por parte de diversas entidades bancarias ante el bloqueo de sus cuentas.

El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB) José Luis Martínez Campuzano ha explicado que la Ley de prevención de blanqueo de capitales impone a los bancos una serie de requisitos de vigilancia y control de todos sus clientes para evitar que se pueda utilizar el sistema financiero para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. En este sentido, todos los clientes con independencia de su nacionalidad deben proporcionar a los bancos la información que marca la normativa y las entidades deben facilitar los trámites para que la operativa vuelva a la normalidad de forma eficiente y rápida.

Según ha indicado BBVA, la banca debe tener documentados correctamente a todos sus clientes sin que haya ninguna distinción por el tipo de colectivo. Además, la legislación prevé una respuesta muy severa, que puede incluso llegar al cese de la relación, si esta documentación no está correctamente realizada. En este caso concreto, la entidad ha asegurado que ha notificado a todos sus clientes la petición de documentación necesaria, les ha dado "un plazo razonable" y está contactando en estos momentos con todos aquellos que no han presentado los documentos, facilitándoles toda su red de oficinas y otros canales alternativos para que entreguen la documentación si todavía no lo han hecho.

"Rechazamos de manera absoluta, de manera rotunda, cualquier forma de discriminación injustificada en el acceso de nuestros clientes a cualquiera de los productos o servicios del banco o cualquier otro efecto de exclusión financiera", ha resaltado el portavoz de BBVA, quien ha afirmado que el banco se limita a cumplir con lo dispuesto en la normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales. Desde BBVA han lamentado "profundamente" los perjuicios ocasionados a todas las personas que han visto bloqueadas sus cuentas estos días y han puesto en marcha "todas las medidas necesarias para la resolución de estos efectos". "Estamos tomando todas aquellas medidas que pueden facilitar y agilizar toda la entrega de documentos. De hecho, a lo largo de estos últimos días se están desbloqueando numerosas cuentas a muy buen ritmo con la entrega de la documentación y la situación en la red de oficinas es de absoluta normalidad", ha indicado Calleja.

CIUDADANOS "LEGALES"

Los usuarios han afirmado que son "ciudadanos legales" y que exigen a los bancos que respeten la ley española. "España tiene una ley para que los bancos no bloqueen a los clientes sin previo aviso"m han apuntado, ya que mantienen qye no han sido avisado de estas medidas y se han quedado sin su dinero. Por otro lado, también han añadido que la única respuesta por parte de los bancos es que están aplicando la ley de prevención de blanqueo de capitales, sin embargo, han objetado que esta leu salió en 2010, y no entienden por qué se aplica ahora y solo a los chinos.

Los usuarios chinos amparan en la Constitución española y han afirmado que se debe respetar la igualdad de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación. También han asegurado que según el Real Decreto-Ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, translado de cuentas de pago comparabilidad de comisiones, se garantiza el derecho de acceso a una cuenta de estas características, derecho qeu mantienen no see les está respetando. Por último, han señalado que es "extraño" que la supuesta actualización de datos se realice de forma conjunta y de repente, además de que la cantidad de documentos a aportar por parte de un usuario chino es "muchisimo mayor" que por cualquier otro usuario.