Mogherini y Pompeo defienden elecciones para la vuelta al orden en Venezuela

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, coincidieron hoy en que la "mejor" manera de que Venezuela vuelva al orden constitucional es con unas "elecciones anticipadas". "Hay mucha base común sobre Venezuela. Compartimos el deseo de ver el fin de la crisis en Venezuela y el retorno al orden constitucional. Lo mejor para ello son unas elecciones anticipadas", indicó hoy un alto funcionario comunitario sobre la reunión celebrada entre Mogherini y Pompeo en Bruselas.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, recibe al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, antes de la reunión que celebraron este viernes en Bruselas, Bélgica (EFE)

La fuente calificó la reunión, de más de una hora, de "buena y fructífera". "Subrayaron la importancia de la cooperación transatlántica entre la UE y EEUU en un amplio abanico de asuntos de Política Exterior, incluyendo el trabajo en curso para una transición pacífica y democrática en Venezuela", señaló el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado. Preguntada por la posibilidad de que EEUU decida enviar tropas a Venezuela ante la crisis política y humanitaria en el país caribeño, la fuente comunitaria indicó que en la UE no hay "entusiasmo por las intervenciones militares" y que "a la mayoría de los países de la región no les parece buena idea". "No es lo que va a llevar a la estabilización" en Venezuela, comentó.

Los jefes de la diplomacia de la UE y de EEUU también hablaron de la "necesidad de garantizar una transición política en Siria". Por lo que respecta a las relaciones con Teherán, no fue un punto en la agenda aunque "es imposible hablar de Siria y la región sin hablar de Irán", indicó la fuente. Un día antes, en la conferencia sobre Oriente Medio celebrada en Varsovia, Pompeo dijo que su Gobierno seguirá trabajando para "aumentar la presión sobre Irán" y convencer a todos los países de la "amenaza" que supone el régimen de Teherán.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, por su parte, lamentó que países como Francia, el Reino Unido y Alemania hayan creado un mecanismo financiero especial que, según dijo, permite "romper" las sanciones estadounidenses contra el régimen iraní, reactivadas por Trump. Mogherini y Pompeo hablaron también de "apoyar la paz en Afganistán" y abordaron la desnuclearización de la península de Corea ante la próxima cumbre entre Washington y Pionyang. También discutieron la situación en Ucrania y, según la fuente comunitaria, abordaron próximas "medidas restrictivas" en relación con las tensiones en el mar de Azov, donde Moscú mantiene confrontación con Kiev. "Nosotros tomamos nuestras propias decisiones", aseguró la fuente, que confirmó que la UE prepara ampliar la lista de sancionados, en el marco del conflicto separatista en Ucrania, por las tensiones en el mar de Azov.

Por último, trataron la cooperación entre la UE y EEUU en los Balcanes occidentales, en particular tras la entrada en vigor del acuerdo de Prespa, que estipula que el nuevo nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) es Macedonia del Norte. En ese contexto, abordaron también el respaldo estadounidense al diálogo auspiciado por la UE entre Serbia y Kosovo para normalizar las relaciones entre ese país y su antigua provincia. Mogherini y Pompeo acordaron "seguir en contacto" sobre estos asuntos, según el SEAE.