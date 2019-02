El hombre que asesinó a 90 mujeres en EEUU dibuja minuciosamente sus retratos y este es el motivo

De pelo castaño, ojos azules, labios prominentes, tez morena... Samuel Little, el hombre que ha confesado haber asesinado en Estados Unidos a más de 90 mujeres desde 1970 (una cifra que podría convertirlo en el mayor asesino en serie del país), recuerda con sorpredente precisión los rostros de todas y cada una de sus víctimas. El FBI ha divulgado, con la esperanza de que sirvan para identificarlas, los retratos que ha estado pintando en la cárcel, donde ya cumplía condena por tres de esos crímenes.

Algunos de los minuciosos retratos dibujados por Samuel Little (Captura de la CNN).

"Esperamos que alguien, un miembro de su familia, un vecino o un amigo, pueda reconocer a la víctima y proporcionar una pista crucial para hacer una identificación", dijo el portavoz del FBI, Shayne Buchwald. "Queremos devolverles sus nombres a estas mujeres y a sus familias, las respuestas largamente esperadas". De hecho, dos de estos dibujos ya han servido para cerrar casos que llevaban abiertos muchos años y se encontraban en un callejón sin salida, según indica 'The New York Times'. En total y al margen de los retratos, los investigadores han logrado desvelar la identidad de medio centenar de mujeres cuyas muertes, a lo largo y ancho del país, no estaban resueltas.

Samuel Little, exboxeador y vagabundo, buscaba sus víctimas entre mujeres de ambientes marginales, muchas de ellas prostitutas y a menudo adictas a las drogas, cuyas desapariciones no fueron bien investigadas, o bien se atribuyeron a sobredosis.

La sangrienta trayectoria de este asesino confeso comienza en 1970 y se extiende hasta 2005 a lo largo de 24 estados. El hombre, de 78 años, fue detenido en 2012 para responder por un problema de drogas, pero una vez en prisión y gracias a una prueba de ADN se le vinculó con el asesinato de tres mujeres. Después, los investigadores, que sospechaban que ocultaba más información, lograron arrancarle su espeluznante confesión. Actualmente cumple condena por los tres crímenes con los que se le relacionó inicialmente.

Samuel Little podría convertirse en el mayor asesino en serie de Estados Unidos (Captura de pantalla de NBC).

Little no solo recuerda los rasgos de sus víctimas, sino también las circunstancias y los lugares en los que cometió los asesinatos. Su prodigiosa memoria no ha retenido,sin embargo, las fechas, lo que, unido al elevado número de crímenes, ha complicado la labor de los investigadores. Eso sí, estos no dudan de que sus confesiones son ciertas.