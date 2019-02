Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales, que se celebrarán el día 28 de abril

El presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, ha hecho esta mañana una declaración institucional desde La Moncloa en la que ha anunciado el adelanto de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril. Sánchez ha comparecido tras reunirse, en medio de una gran expectación, con el Consejo de Ministros, que debe deliberar como paso previo a que el jefe del Ejecutivo proponga la disolución de las Cortes, tal y como reza el artículo 115 de la Constitución. En su larga intervención, ha repasado durante más de 20 minutos los ocho meses que ha estado al frente del Gobierno antes de anunciar la fecha electoral.

Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa (Getty Images).

Pedro Sánchez ha justificado su anuncio de elecciones en que "entre no hacer nada" y seguir gobernando con el presupuesto prorrogado de Mariano Rajoy y "dar la palabra a los españoles" prefiere la segunda opción porque España debe "continuar avanzando y progresando". Ha explicado que esa es la "clara disyuntiva" a la que se ha enfrentado su Gobierno y él como presidente en las últimas horas, tras haber "bloqueado" el Congreso sus presupuestos. "Lo que decidan los españoles bien decidido estará", ha subrayado el presidente.

Durante una larga intervención ante los medios, en la que se ha permitido a los periodistas hacer varias preguntas pese a que en principio se anunció que no cabría esa posibilidad, Pedro Sánchez ha hecho un repaso de su tarea de Gobierno, desde el momento en salió adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy -que ha dicho que es "legítima"- hasta el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado que ha desembocado en el adelanto electoral.

Ha asegurado el objetivo que se propueso tras llegar a la Moncloa fue "reconstruir el Estado del bienestar: recuperamos la universalidad de la sanidad pública, actualizamos las pensiones, impulsamos una nueva ley de protección de los menores, reforzamos los recursos contra la pobreza infantil"... ha apuntado, y también ha mencionado la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el alza de los sueldos públicos, la lucha contra la precariedad o el intento por "recuperar la presencia europea e internacional de España, que falta hacía". En total, ha dicho, en poco más de ocho meses de gobierno se aprobaron 13 leyes y 25 reales decretos, lo que se contrapone con la "parálisis" en la que, a su juicio, tenía sumido al país el anterior Ejecutivo.

No obstante, ha subrayado: "Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales", en referencia al rechazo a los presupuestos, porque, en su opinión, tanto Partido Popular como Ciudadanos han votado en el mismo sentido que los independentistas catalanes después de haber acusado a los socialistas de traición por tratar de dialogar con el Gobierno de la Generalitat y de haber llegado a "pactos ocultos" para mantenerse en el poder.

Pedro Sánchez ha reclamado que tras el próximo 28 de abril se conforme una "nueva mayoría parlamentaria para sacar adelante urgencias sociales" y ha respondido con ironía cuando le han preguntado su opinión sobre la intención de Ciudadanos de no pactar con "el PSOE de Pedro Sánchez" tras los comicios. "Me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha", ha dicho en referencia a la concentración del pasado domingo, 10 de febrero, en la plaza de Colón, en Madrid, convocada por PP, Ciudadanos y Vox, y al pacto de Gobierno alcanzado en Andalucía por populares y C's con el apoyo de Vox.

La convocatoria se produce después de que el Congreso de los Diputados rechazase este miércoles los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno socialista, al aprobar las seis enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios. Partido Popular, Ciudadanos y los grupos independentistas catalanes votaron a favor de tumbar las cuentas públicas. El adelanto electoral se produce además en pleno juicio a los líderes del 'procés' catalán y ante la presión creciente de Partido Popular y Ciudadanos, que reclamaban elecciones desde la moción de censura. Tras la declaración, ha comenzado la celebración de un Consejo de Ministros ordinario, que este viernes aborda la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), entre otras cuestiones.