La comunidad de Parkland (Florida) recordó este jueves con "recogimiento" el tiroteo que el Día de San Valentín de 2018 acabó trágicamente con la vida de 14 estudiantes y tres empleados de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas (MSD). Los alumnos de MSD al parecer prefirieron honrar en privado a sus compañeros y maestros muertos o quisieron evitar a los muchos periodistas congregados en la escuela, a juzgar por la poca asistencia a la llamada jornada "de servicio y amor".

Florida recuerda a las víctimas del trágico tiroteo del Día de San Valentín (EFE).

"Cada día es una lucha para ellos, padecen estrés postraumático. Para algunos es como si hubiera ocurrido ayer, es muy difícil", manifestó a la prensa Robert Runcie, superintendente del distrito escolar de Broward a las afueras de la escuela secundaria. Añadió que ha sido "significativamente baja" la asistencia al liceo, que estableció que los alumnos que no deseasen asistir podían hacerlo y también redujo la jornada escolar y cambió las clases por actividades comunitarias.

El extenso altar con flores y muñecos de peluche de hace un año es ahora un pequeño jardín con 17 molinillos de colores que se mueven con el viento en tributo a cada una de las víctimas. Uno de los pocos estudiantes que se asomaron no pudo contener las lágrimas al llegar al altar, que es custodiado por "ángeles guardianes" y perros de apoyo emocional. "Es un día duro", murmuró la mujer que dirigía el poco tráfico en esa esquina y que abrazó y consoló al joven.

La imagen solitaria y apacible de la escuela Marjory Stoneman Douglas, donde al igual que en todos los centros educativos de los condados de Broward y Miami-Dade se guardó un minuto de silencio esta mañana, contrasta con las escenas desgarradoras que vivieron allí hace un año padres, maestros y alumnos. "Se siente consternación, un silencio, es un vacío", expresó a Efe el salvadoreño Jorge Medina, un vecino de la escuela.

El tributo a las víctimas se trasladó hacia el medio día al "Templo del tiempo", una escultura en madera reciclada construida por el artista David Best junto con un grupo de voluntarios para conmemorar el primer aniversario. En ese templo sin dios ni religión, que dentro de unos meses será quemado como otras obras de Best, los visitantes dejan mensajes, fotografías y objetos para recordar a las víctimas.

La comunidad también se reunió en un parque aledaño a la escuela, el Pine Trails Park, el mismo donde el 15 de febrero de 2018 se congregaron los estudiantes de Parkland y comenzaron una campaña agresiva por el control de las armas de fuego que se conoce como March for Our Lives (MFOL). Emilce McGovern, reportera gráfica de la organización, dijo a Efe que los jóvenes activistas no tenían programados discursos como los que acostumbran desde hace un año.

"Es un día más de comunidad, de recogimiento", expresó. Desde el día siguiente de la tragedia los jóvenes de MFOL rechazaron enérgicamente "los pensamientos y oraciones" ofrecidos por algunos políticos cuando ocurren tiroteos y les exigieron control de armas y protección real en las aulas. Este jueves no aparecieron por el parque, quizás por las mismas razones por las que la escuela estaba vacía.

Con una fuerte presencia en las redes sociales, estudiantes y algunos de los padres de las víctimas se han movilizado especialmente contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) y los políticos que reciben sus donaciones. En Florida, recordó McGovern, lograron algunas restricciones, entre ellas el aumento de la edad para comprar armas, hasta los 21, y el establecimiento de un período de espera de tres días para la mayoría de las compras de armas de largo alcance.

Esta semana además comenzaron una campaña encaminada a prohibir mediante una enmienda constitucional la venta de fusiles de asalto como el semiautomático AR-15 que utilizó Nikolas Cruz, autor confeso del tiroteo, un exalumno de MSD que actualmente espera juicio en prisión.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ordenó que las banderas ondeen a media asta durante este jueves y elogió la fortaleza de la gente de Parkland, anunció este miércoles un nuevo plan contra los tiroteos. Runcie dijo que han "trabajado significativamente" para mejorar la seguridad con más personal, cámaras y mecanismos de bloqueo de entradas.

El vecino salvadoreño, que tiene dos hijas, se mostró contrario a que se armen maestros como lo propone actualmente un proyecto de ley que se discute en el Congreso de Florida, y señaló que se necesita un mayor control de armas. Sin embargo, está convencido de que "todo depende del corazón del que tiene el arma", al referirse a Nikolas Cruz, de 19 años, quien está preso y esperando juicio en Florida.