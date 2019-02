Los padres de Julen denuncian en los juzgados comentarios ofensivos y burlas en las redes sociales

José y Vicky, los padres de Julen, han tomado medidas legales contra comentarios en tono de burla y que consideran ofensivos sobre la muerte del niño que se han difundido a través de las redes sociales, tal y como ha anunciado su abogada, Antonia Barba. El objetivo de esta decisión es no volver a encontrarse con mesajes de ese tipo que no hacen más que incrementar el dolor de la pareja, ya destrozada por el trágico destino de su pequeño: "Solo queremos que se paren estos comentarios porque no es de recibo", ha comentado la letrada a Europa Press.

Los padres del pequeño, durante una vigilia en su honor en la madrugada del pasado 24 de enero (Gtresonline)

Ya han presentado una primera denuncia en un juzgado de instrucción en Málaga y están preparando otra que "se interpondrá en breve". Barba ha explicado que en las denuncias se están transcribiendo "literalmente los comentarios para que el juzgado los encuadre" en el tipo delictivo que corresponda.

Sobre el caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga para determinar posibles responsabilidades penales en relación con el accidente, la abogada ha insistido en que "es muy pronto" y la investigación "sólo está empezando". La primera diligencia que se va practicar es la declaración en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente del dueño de la finca donde está el pozo -el próximo 22 de febrero-. Posteriormente, en días sucesivos, irán compareciendo, pero como testigos, otras doce personas, entre ellas los padres del pequeño, el que hizo la prospección y la persona que realizó una zanja al lado.

También ha manifestado que "conforme vayamos viendo las cosas, iremos pidiendo diligencias porque somos los primeros interesados en que se esclarezca todo", pero ha insistido en que al estar iniciándose la investigación es pronto para valorar en calidad de qué están citadas las distintas personas. Por otro lado, sobre el tapón encima del niño, ha indicado que es "fortuito" y "de material del propio pozo".

Miembros de la Brigada de Salvamento Minero bajando en la cápsula con la que elaboraron la galería horizontal a través de la cual llegaron hasta Julen (EFE)

El cuerpo de Julen fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y algo más de 70 metros de profundidad. El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga mantiene abiertas unas diligencias previas en las que se han ido incorporando informes de la Guardia Civil con el fin conocer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

El primero de los informes incorporado, el 17 de enero, días antes de que fuera localizado el niño, fue del Seprona de la Guardia Civil en el que se detallaban posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, "nulas" medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona realizados con posterioridad al pozo.

Por otro lado, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha celebrado este jueves una reunión a la que han asistido periodistas -algunos especializados en crónica de sucesos- de diferentes medios. El objetivo del encuentro era con todos los puntos de vista implicados en la cobertura de un hecho que ha terminado convirtiéndose en un suceso fuertemente mediático para llegar a puntos en común sobre las cuestiones a mejorar e indagar en las necesidades de cada parte implicada en el proceso de la información. Las conclusiones se incorporarán al informe sobre el tratamiento mediático del 'caso Julen' que está elaborando el CAA.