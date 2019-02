El drama de una joven de 20 años que ha quedado parapléjica tras hacerse un 'piercing' en la nariz

La joven brasileña Layane Dias acababa de licenciarse y estaba a punto de empezar sus prácticas, pero unos tremendos dolores de espalda se lo impidieron. A sus 20 años, se sentía demasiado débil para trabajar. El dolor empezó a empeorar y empeorar y un día no podía mover las piernas, según contó a BBC Mundo. La ingresaron en el hospital y ahora, tras meses de rehabilitación, esta chica está luchando para volver a caminar. Todo empezó el día en que decidió hacerse un piercing en la nariz.

La dura historia de Layane, que cuenta su recuperación en sus redes sociales (Instagram).

"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior", ha contado a la televisión pública británica. "El piercing fue la entrada de la bacteria a tu cuerpo", le espetó el doctor. Ella recordaba que la nariz se le había hinchado, se le puso roja y le dio algo de fiebre, pero todos esos síntomas remitieron en días y ella no le dio más importancia.

La joven tiene una hija pequeña que es su razón para vivir (Instagram).

Poco después, comenzó su calvario. Un día se despertó con un fuerte dolor de espalda que se fue intensificando y no remitía con analgésicos. Le hicieron una radiografía y no vieron nada raro. Hasta que acabó perdiendo la sensibilidad desde el pecho hacia abajo. Los análisis revelaron que tenía una fuerte infección. La trasladaron a la capital, Brasilia, donde una resonancia magnética acabó arrojando el resultado por fin: tenía una gran cantidad de pus entre tres vértebras, lo que presionaba la médula espinal y le limitaba la movilidad.

La operaron para retirarle ese líquido y con ello se logró detener la progresión de la paraplejia y de la infección, ya que podría haberle causado una sepsis generalizada y haber acabado con su vida. "Al extraer el líquido, la paciente mejoró", ha explicado el cirujano que la operó, Oswaldo Ribeiro Márquez, que cuenta que, aunque es raro, es posible que un piercing acabe causando una paraplejia.

Layane cuenta con decenas de miles de seguidores en redes sociales que le dan ánimo y apoyo (Instagram).

Layane pasó ingresada dos meses y le dijeron que no se puede asegurar que volverá a caminar. Pero ella no tira la toalla y está aprendiendo a vivir en su nueva situación. Cuenta su recuperación en sus perfiles en redes sociales, donde decenas de miles de personas la siguen y la animan a superarse día a día. Asegura que no cuenta su vida para evitar que la gente se haga 'piercings' sino para concienciar de que tengan cuidado. "Que escojan bien el sitio en el que se lo van a hacer y que quienes hacen las perforaciones sean extremadamente cuidadosos con las medidas de higiene", señala.